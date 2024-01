Servidores do BC querem reestruturação de carreira

Na esteira de uma paralisação de 24 horas realizada ontem por servidores do Banco Central (BC), o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) marcou nova rodada de negociações com a categoria para o dia 8 de fevereiro. De acordo com o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central (Sinal), Fábio Faiad, a pasta sinalizou o “compromisso de apresentar uma proposta efetiva” para os servidores. “Menos de 30% dos servidores estão trabalhando hoje (ontem). A greve foi um sucesso e já obtivemos resultados.”

Segundo Faiad, a paralisação gerou obstruções em diversas atividades do BC, incluindo atrasos na divulgação de informações ao mercado financeiro. Embora o governo Lula tenha autorizado a realização do primeiro concurso para o BC desde 2013, com 100 vagas, a categoria reivindica a reestruturação da carreira antes da realização do certame. Além do bônus por produtividade, os funcionários pleiteiam a exigência de ensino superior para o cargo de técnico na autarquia e a alteração de nomenclatura do cargo de analista para auditor.