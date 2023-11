Seminário internacional debate ampliação do crédito para empreendedores de baixa renda

“O microcrédito assistido tem grande poder transformador e gera oportunidades e desenvolvimento econômico e social”

A Associação Brasileira de Entidades Operadoras de Microcrédito e Microfinanças (ABCRED) e o SEBRAE promovem no dia 22 de novembro, em Brasília, o terceiro Seminário Internacional de Microfinanças. O evento vai reunir parlamentares, gestores públicos, pesquisadores, empresários e representantes das organizações que atuam no setor e debater meios de melhorar o ambiente de negócios e possibilitar que mais pessoas tenham acesso às microfinanças no País. Um dos destaques será a apresentação de boas práticas implementadas em outros países da América Latina e do Caribe. O evento será no Auditório Caixa Matriz II, com programação desde às 9h até às 18h30.

“O microcrédito assistido tem grande poder transformador e gera oportunidades e desenvolvimento econômico e social”, diz a presidente da ABCRED, Isabel Baggio. “Por isso, é fundamental debatermos formas de ampliar a oferta desses recursos, o que passa por mudanças na legislação, capacitação permanente dos profissionais, criação de fundos garantidores e outras medidas que ajudem a criar um ambiente mais favorável para as organizações que atuam no setor”, completa. A intenção dos organizadores é levar algumas ideias debatidas no evento ao conhecimento dos membros da Frente Parlamentar de Microcrédito e Microfinanças, criada em maio, aos órgãos governamentais, de estados e da União, a agências de desenvolvimento e a outros atores do setor financeiro, como os próprios bancos tradicionais.

As microfinanças beneficiam principalmente as pessoas de mais baixa renda com o financiamento a empresários que comandam negócios de micro ou pequeno porte e tem reflexo direto na geração de mais empregos, renda e desenvolvimento social. O impacto é ainda maior porque muitas vezes o dinheiro chega às mãos de empreendedores que precisam do recurso para investir, mas apresentam capacidade reduzida de endividamento e não tem outras formas de acesso a crédito.

Em 2022, por exemplo, o valor médio dos empréstimos feitos pelas Organizações Sociais de Interesse Público (OSCIPs) que formam a ABCRED foi de pouco mais de R$ 5,7 mil por operação. No total foram liberados R$ 890,3 milhões em mais de 154 mil operações. Em 2023, este valor vai chegar a R$ 1 bilhão. “O modelo utilizado pelas Oscips, com metodologia de avaliação detalhada da situação de cada cliente e atuação de milhares de agentes de crédito em todo o País, garante capilaridade no atendimento e permite que os recursos cheguem àqueles que mais precisam”, diz Isabel. Na prática, o financiamento liberado pelas instituições que atuam com o microcrédito orientado é precedido por uma análise detalhada que indica como o dinheiro vai beneficiar o tomador – e não se tornar um problema a mais para quem já precisa gerenciar uma rotina atribulada.

A troca de experiências do Seminário deve mostrar que ainda há muito por fazer no mercado de microfinanças brasileiro. A programação do evento inclui a apresentação, por exemplo, de representantes de alguns países Latino-Americanos e do Caribe que já tem legislação bem mais moderna do que a brasileira.

SERVIÇO

III SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE MICROFINANÇAS – “DIAGNÓSTICO E PERSPECTIVAS DA INDÚSTRIA DE MICROFINANÇAS”

Data: 22 de novembro de 2023

Local: Auditório Matriz II – Caixa Econômica Federal –Brasília/DF

PROGRAMAÇÃO:

MANHÃ:

08h30 – CREDENCIAMENTO E WELCOME COFFEE

09h00 às 10h00 [MESA DE ABERTURA]

– Isabel Baggio – Presidente Abcred

– Parceiros patrocinadores e convidados especiais

●

10h00 – 11h00 [PALESTRAS]

●

– Cenário das Microfinanças na América Latina e Caribe

– Marcia Groszmann – Principal Investment Officer – BidInvest

– Impactos do Crédito Produtivo Popular

– Marcelo Neri – Diretor do FGV Social da Fundação Getúlio Vargas

●

11h00 – 12h30 – [Painel] POLÍTICAS PÚBLICAS E PERSPECTIVAS

Moderação: Lucilene Estevam Santana – Coordenadora Geral de Trabalho, Emprego e Renda – MTE

Palestrantes confirmados:

– Camila Carvalho Costa – Chefe do Departamento de Operações do BNDES

– Senador Esperidião Amin – Presidente da Frente Parlamentar do Microcrédito e das Microfinanças

– Tiago Marquetto – Gerente Nacional – Caixa Econômica Federal

12h30 – 14h00 – INTERVALO

TARDE:

14h00 – 15h30 – [Painel] TECNOLOGIA NO ÂMBITO DO PNMPO

Moderação: Adalberto Luiz, representante do SEBRAE

Palestrantes confirmados:

– Dennis Kerr Coelho – Diretor de Tecnologia – DEEPEN

– Domingos Monteiro – CEO | Presidente – Neurotech

– João Bosco – Diretor – MoneyCloud

15h30 – 17h00 – Painel 03 – EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS

Moderação: Jorge Delgado – Presidente ALAMI – Asociación Latinoamericana de Microfinanzas

Palestrantes:

– Diego Vargas – Chefe comercial – MicroRate

– Nicolas Viedma – Investments Manager – Oikocredit

– Roberto Gimenez – Diretor Executivo – Fundación Paraguaya

– Verónica Marcial – Responsável por Projetos e Produtos – RFD Equador

●

17h00 – 18h30 – Painel 4 – DIAGNÓSTICO, PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA O SETOR

Moderação: Isabel Baggio – Presidente da Abcred

Palestrantes:

– Ari Rabaiolli – Presidente do BADESC

– Dra. Lais de Figueiredo Lopes – Presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor – OAB/SP

– Rose Mary Almeida Lopes – Gestora do Projeto – GEM

– Stelio Gama Lyra – Presidente do INEC

18h30 – COQUETEL DE ENCERRAMENTO