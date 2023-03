Santander relata aumento em renegociação de dívida após colocar humano no WhatsApp

O Santander afirma que conseguiu impulsionar o número de acordos de renegociação de dívidas

Joana Cunha

São Paulo, SP

O Santander afirma que conseguiu impulsionar o número de acordos de renegociação de dívidas depois que substituiu o atendimento eletrônico no WhatsApp por funcionários do banco.



A média triplicou no canal online desde novembro, quando foi feita a troca no atendimento, segundo a instituição.



Em 2022, o crescimento das interações no WhatsApp do banco foi de 70%, e mais de 9 milhões de clientes utilizaram o app em pelo menos uma operação nos últimos 12 meses, afirma o Santander.



Com a mudança para o atendimento humano, a percepção é que as propostas personalizadas pesaram na taxa de sucesso da conversão de inadimplentes, em vez das alternativas pré-programadas, de acordo com o banco.