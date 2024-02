Salário mínimo de R$ 1.412 começa a ser pago nesta quinta-feira (1º/2)

Reajuste acima da inflação é uma das estratégias do Governo Federal para reduzir as desigualdades no Brasil

O novo salário mínimo começa a ser pago nesta quinta-feira (1º/02). O reajuste para R$ 1.412, 3% acima da inflação, vai beneficiar trabalhares, aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais. O valor representa alta de 6,97% em comparação aos R$ 1.320 em vigor no último ano, e é uma das estratégias do Governo Federal para reduzir as desigualdades no Brasil, garantindo que os brasileiros tenham um ganho real e sejam incluídos no crescimento econômico.

O cálculo considera a expansão do Produto Interno Bruto (PIB), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de dois anos anteriores, além da inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), 59,3 milhões de pessoas têm, no salário mínimo, a referência para sua renda. O reajuste, portanto, pode resultar em um aumento da renda anual de R$ 69,9 bilhões.

O reajuste do salário mínimo é uma medida prevista na Constituição Brasileira. De acordo com a legislação, o salário precisa ser readequado (no mínimo) com base na inflação, para garantir o poder de compra da população.