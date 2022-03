Banco Central libera valores a receber nesta segunda (7); saiba sacar

O montante será pago por Pix, DOC (Documento de Crédito) ou TED (Transferência Eletrônica Disponível) em até 12 dias úteis

Cristiane Gercina

São Paulo, SP

O Banco Central libera, nas primeiras horas desta segunda-feira (7), os valores a receber que os brasileiros esqueceram em bancos e instituições financeiras. O pedido de transferência do dinheiro deve ser feito no site valoresareceber.bcb.gov.br. O montante será pago por Pix, DOC (Documento de Crédito) ou TED (Transferência Eletrônica Disponível) em até 12 dias úteis.

Para fazer a solicitação do dinheiro, o cidadão precisa de uma conta gov.br nível prata ou ouro. Sem esse selo de segurança não é possível ter acesso ao dinheiro (clique aqui para saber como mudar de selo).

O resgate dos valores é feito no dia e na hora marcados pelo Banco Central na consulta anterior que o cidadão deve ter feito no sistema. Nesta segunda, será a hora de saber quanto irá transferir, em qual instituição o dinheiro está e qual está sendo o motivo da devolução.

Segundo Banco Central, a transferência é feita em cinco passos, tanto para quem tem dinheiro em uma instituição quanto para quem tem valores a receber em mais de um banco. O calendário de pagamento vai até o dia 26 de março.

Recebem primeiro, entre 7 e 11, os nascidos antes de 1968. Depois, entre 14 e 18 de março, é a vez de quem faz aniversário de 1968 a 1983. Por último, entre os dias 21 e 25 de março, o dinheiro estará disponível para quem nasceu após 1983.

O horário de pagamento varia: vai das 4h às 14h e das 14h às 24h, segundo o Banco Central. Caso não compareça no site na data e hora indicadas, o cidadão terá direito à repescagem, que ocorrerá nos sábados. Para nascidos antes de 1968, a repescagem é no dia 12. Aniversariantes de 1968 a 1983 podem tentar o resgate no dia 19 e, para quem nasceu após 1983, a repescagem é no dia 26.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quem perder essas datas poderá voltar ao sistema a partir do dia 28 de março. Segundo a instituição monetária, o dinheiro seguirá guardado para quem não conseguir fazer a transferência. “Mesmo se você não consultar ou solicitar o resgate do saldo existente em todas essas datas, não se preocupe, pois isso não afeta seu direito sobre os recursos a devolver. Eles são seus e continuarão guardados pelas instituições financeiras o tempo que for necessário, esperando até que você solicite o resgate”, diz o banco.

CONFIRA OS CINCO PASSOS PARA TRANSFERIR OS VALORES:

Passo 1 – Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br

O acesso ao site deve ser feito na data e horário informados anteriormente na consulta ao site.

Se ainda não souber o dia exato do resgate ou se perdeu a data, é possível fazer o resgate a qualquer momento

Passo 2 – Faça o login com sua conta gov.br

É preciso ter nível prata ou ouro no sistema para conseguir ter acesso ao dinheiro

Se ainda não possuir conta nesse nível, é preciso elevar a segurança por meio do site ou aplicativo (clique aqui para saber como mudar o selo da conta)

O cidadão não deve deixar essa atualização para o dia do resgate

Passo 3 – Leia o termo de responsabilidade

Para ter acesso ao dinheiro, é preciso ler o termo de responsabilidade e aceitá-lo

Passo 4 – É hora da consulta

O sistema do Banco Central vai mostrar:

os valores a receber;

as instituições que devem devolver o dinheiro;

o tipo dos valores;

informações adicionais, quando for o caso

Passo 5 – Clique em uma das opções que o sistema indicar:

“Solicitar por aqui” – significa que a instituição oferece a devolução do valor via Pix no prazo de até 12 dias úteis

Selecione uma das chaves Pix e informe os dados pessoais;

Para pedir a transferência dos demais valores por meio de Pix, repita o procedimento de escolha da chave Pix

Guarde o número de protocolo, caso seja preciso entrar em contato com a instituição

“Solicitar via instituição” – significa que a instituição não oferece a devolução por Pix no prazo de até 12 dias úteis

Neste caso, entre em contato pelo telefone ou email informado para combinar com o banco a forma de devolução do valor​

Na tela de informações dos Valores a Receber, o cidadão deve consultar os canais de atendimento da instituição clicando no nome dela

PAGAMENTO TERÁ OUTRAS FASES

Ao todo, 28 milhões de CPFs e CNPJs têm dinheiro esquecido e vão resgatar, nesta primeira fase de liberações, cerca de R$ 4 bilhões. Para saber se terá direito, é preciso informar, além de CPF e CNPJ, data de nascimento, para pessoas físicas, ou data de abertura da empresa. Herdeiros também vão poder sacar.

Os valores liberados nesta primeira fase são referentes a dinheiro de contas-correntes ou poupanças que foram encerradas ainda com saldo disponível; tarifas e parcelas cobradas indevidamente cuja devolução já estava prevista em termo de compromisso assinado com o BC; dinheiro de consórcios encerrados; e cotas e sobras de quem participou de cooperativas de crédito.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Haverá, depois, um segundo lote de liberações, cujas consultas começarão em 2 de maio. Quem não lembra a data do resgate dos valores nesta primeira fase deve fazer nova checagem no sistema de valores a receber (clique aqui para saber como).

A segunda fase de liberação dos valores terá dinheiro esquecido por outros motivos, segundo o Banco Central. Entre eles estão tarifas, parcelas ou obrigações em operações de crédito cuja devolução não estava prevista em termo assinado com o BC e contas de pagamento pré-pagas ou pós-pagas encerradas com saldo disponível.

Haverá também pagamentos em casos de contas mantidas em corretoras e distribuidoras de valores para registro de ativos financeiros dos clientes. Em muitos casos, há cobranças de tarifas duplicadas, que também serão devolvidas.