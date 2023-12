Representante dos funcionários, Rosangela Buzanelli é reeleita para Conselho da Petrobras

Em suas redes sociais, Buzanelli comemorou a eleição vencida por 87% dos votos de funcionários (5.419 votos)

A representante dos funcionários da Petrobras no Conselho de Administração da companhia, Rosangela Buzanelli, foi reeleita nesta segunda-feira, 18, para um novo mandato de dois anos no colegiado de 11 membros. Buzanelli já ocupou a cadeira por duas vezes. O mandato atual termina em abril.

Em suas redes sociais, Buzanelli comemorou a eleição vencida por 87% dos votos de funcionários (5.419 votos). A Petrobras confirmou a informação ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo a estatal, ainda há uma fase de recurso e a formalização do resultado vai acontecer na Assembleia Geral Ordinária de acionistas (AGO), em abril de 2024.

“Tenham a certeza de que, no meu terceiro mandato, continuarei atuando firme no CA pela reconstrução da Petrobras. Para que nossa empresa volte a ser uma estatal forte e integrada, que respeita e valoriza seus trabalhadores, com foco em servir o Brasil e o povo brasileiro”, disse ela.

Favorável ao fim do processo de venda de ativos da Petrobras à iniciativa privada e à redução do pagamento de “mega dividendos” a acionistas, Buzanelli tem votado desde o início do ano em linha com os seis conselheiros indicados pela União (Jean Paul Prates, Efraim Cruz, Pietro Mendes, Vitor Saback, Sergio Rezende e Bruno Moretti).

Com isso, na maioria das reuniões, o governo tem contado com uma maioria de sete dos 11 votos possíveis.

Nas gestões anteriores, sob o governo de Jair Bolsonaro, Buzanelli fez oposição às iniciativas do governo dentro do CA da Petrobras.

Estadão Conteúdo