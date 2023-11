Reino Unido propõe aceitar stablecoins em pagamentos, mas alerta para riscos atuais

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA, na sigla em inglês) e o Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) emitiram comunicado, no qual pedem feedback sobre uma proposta para regular stablecoins. A proposta do BC do Reino Unido diz respeito a todos os pagamentos que usam stablecoin no país.

O comunicado lembra que as stablecoins são um novo tipo de ativo digital que busca manter um valor estável. “Elas poderiam ser usadas para pagamento no varejo no futuro”, aponta a nota. A proposta de abordagem regulatória busca garantir os potenciais benefícios das stablecoins, mas também “regulá-las para proteger consumidores, evitar lavagem de dinheiro e garantir um conjunto robusto de regras para salvaguardar a estabilidade financeira”.

O FCA e o BoE dizem que devem receber sugestões sobre o tema do público e de partes interessadas até 6 de fevereiro. Ao mesmo tempo, a FCA diz que continua a advertir que os criptoativos, “incluindo as stablecoins atualmente, continuam a ser em grande medida desregulados e de alto risco, sem proteções se algo der errado”.