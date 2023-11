Reforma Tributária precisa ter um olhar de incentivo ao exercício físico no Brasil, afirma Patrick Aguiar

Sem academias, só impostos: como a tributação afeta a saúde da população

A necessidade de uma reforma tributária que equilibre a arrecadação do país com estímulos a um estilo de vida mais saudável entre os brasileiros é defendida por especialistas. Atualmente, o setor de academias e atividades físicas amarga uma alta carga de impostos, o que desestimula investimentos em saúde pela população.

De acordo com o IBGE, mais da metade dos brasileiros estão acima do peso. Conciliar os interesses econômicos do país com políticas de incentivo à prática esportiva é o desafio apontado por Patrick Aguiar, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física (CREF) do DF e líder da Associação Nacional de Academias no DF.

“Com uma carga tributária muito alta para o setor de academias e bem estar, fica difícil estabelecer preços competitivos e atrair mais clientes. Isso acaba tirando o estímulo das pessoas de investirem em exercícios físicos, o que impacta diretamente nos índices de obesidade no Brasil”, analisa Aguiar.

Natural de Ceilândia e formado em Educação Física desde 2001, Aguiar conhece como poucos os desafios de se prosperar no mercado fitness do país. Sua trajetória, que começou aos 14 anos como estagiário em uma academia, o levou ao cargo de vice-presidente do CREF e de líder da associação nacional de academias do DF.

“Eu iniciei numa pequena academia em Ceilândia e vi o sonho do empreendedor sendo sufocado pela alta carga de tributos. Hoje, represento esses profissionais e busco melhorar as condições para o setor, que é tão importante para a saúde das pessoas”, comenta.

Mudar este cenário é uma batalha constante, como destaca Aguiar. Ele atua diretamente em casas legislativas do Brasil, tentando conectar as demandas do mercado fitness aos desafios mais amplos do país, como a necessidade de equilibrar a receita pública.

“Ainda estamos longe do Brasil ser referência em saúde pela prática de atividades físicas, mas já obtivemos algumas vitórias, como a redução de 50% da alíquota de PIS/Cofins para o setor em 2019. Queremos que as academias deixem de ser apenas um negócio, e passem a ser encaradas como equipamentos essenciais de saúde”, projeta.

Até que todos os desafios sejam superados e o Brasil se firme como uma potência fitness, Aguiar segue inspirando alunos e lutando por melhores condições no setor.