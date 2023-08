Redução de inflação projetada criou espaço para reduzir taxa de juros nominal, afirma Galípolo

O diretor frisou que o Brasil, hoje, tem espaço para começar o ciclo de corte, mantendo a política monetária em zona contracionista

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, afirmou nesta terça-feira, 22, que a reancoragem parcial das expectativas de inflação criou espaço para o início da redução da taxa de juros nominal, mantendo a taxa de juros real em terreno contracionista.

Galípolo citou, entre os vetores que envolveram essa reancoragem, a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) sobre a meta de inflação. “Existia uma discussão sobre o quanto a discussão do CMN iria promover reancoragem ou não, e em qual patamar.”

O diretor frisou que o Brasil, hoje, tem espaço para começar o ciclo de corte, mantendo a política monetária em zona contracionista.

Ele emendou que esse processo será feito observando como será feita reancoragem total, e reafirmando a todo momento o empenho do BC em perseguir a meta de inflação.

Harmonia

Ex-secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Galípolo afirmou também que o desafio inicial da pasta no começo do atual governo Lula era criar uma harmonia entre a política fiscal e monetária capaz de propiciar um cenário em que a taxa de juros pudesse estar em nível mais profícuo para o desenvolvimento econômico e social. “Durante muito tempo o Brasil teve em sua história uma prática de política monetária e fiscal em direções meio que opostas”, disse.

O diretor acrescentou que esse não é um problema de um governo “A ou B”, mas relacionado a questões estruturais.

Galípolo defendeu que as medidas de recomposição de base de arrecadação, anunciadas pelo governo, foram recebidas com um grau legítimo de ceticismo – com alegações de que estariam seguindo por um caminho difícil, mas não errado. O diretor do BC frisou que a Fazenda optou por seguir esse caminho difícil e trazer para a discussão da sociedade, em grande parte, medidas associadas a gastos tributários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“As medidas anunciadas ao longo do primeiro semestre são quase medidas de conformidade, partindo do pressuposto da Fazenda de que não cabe ao economista querer impor à sociedade qual caminho e direção ela quer tomar, é uma decisão que cabe à democracia”, afirmou o diretor do BC. “O que cabe ao economista é esclarecer as alternativas que existem e quais as consequências de cada uma delas.”

Galípolo disse na sequência que, com ajuda do Legislativo e do Judiciário, foi possível gradativamente diminuir o grau de ceticismo em torno dessas medidas e isso tem se refletido nos preços de ativos.

Importância de Pacheco e Lira

O diretor ainda afirmou que os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), foram essenciais para que o governo tivesse viabilidade.

Galípolo frisou que a transição entre governos não foi tranquila e que a viabilidade atual do governo se deve, muito, ao papel desempenhado pelo Legislativo ao aprovar a PEC de Transição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A PEC da Transição garantiu os recursos necessários não só aos programas sociais, mas para o próprio funcionamento do Estado”, afirmou o diretor do BC.

Galípolo defendeu que o valor da PEC reflete a escola que a sociedade brasileira fez. “Boa parte dos programas sociais que estão aí estavam presentes nas plataformas dos dois candidatos que estavam no segundo turno”, disse, em referência ao presidente Lula e ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao falar sobre a escolha da sociedade, Galípolo também parafraseou um dito de Lula durante a campanha: “Colocar o pobre no orçamento e o super rico no imposto.”

Estadão conteúdo