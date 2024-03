Receita libera programa para declarar Imposto de Renda

A Receita Federal lançou nesta terça-feira (12) um programa para a população fazer a declaração do Imposto de Renda de 2024. Apesar disso, o contribuinte só poderá entregar a declaração na sexta-feira (15). O prazo para a declaração termina no dia 31 de maio.

Para fazer o download, basta acessar o site da Receita Federal. Logo depois, o contribuinte pode escolher entre os sistemas operacionais Windows, MacOS e Linux para fazer o download.

Após o download ser executado e o arquivo ser baixado, basta ir na pasta de “Downloads” do seu computador e clicar em “Executar” e depois em “Instalar”.Os contribuintes com conta gov.br níveis outro e prata já terão a possibilidade de preencher o documento com a pré-preenchida.

A antecipação foi feita pela Receita Federal para que os cidadãos possam quais são as informações necessárias e também verificar se existem documentos pendentes.