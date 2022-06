Receita Federal deve abrir consulta a lote do IR 2022 com correção nesta semana

O lote atenderá contribuintes que não fazem parte das prioridades legais e terá correção de 1% com base na taxa básica de juros (Selic)

Cristiane Gercina

São Paulo, SP

A Receita Federal deverá abrir, nesta quinta-feira (23), a consulta ao pagamento do segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2022. O lote atenderá contribuintes que não fazem parte das prioridades legais e terá correção de 1% com base na taxa básica de juros (Selic).

A consulta costuma ser liberada a partir das 10h, no site da Receita ou pelo Portal e-CAC. O depósito dos valores será feito na quinta-feira (30), na conta informada pelo trabalhador ao declarar o IR. Terão direito à restituição os contribuintes que enviaram a declaração nos primeiros dias do prazo e não caíram na malha fina. Cidadãos com prioridade legal que saíram da malha também recebem.

SAIBA FAZER A CONSULTA

A consulta à restituição é feita pela internet, no site da Receita Federal ou no Portal e-CAC, que é o Centro de Atendimento Virtual do fisco. Para consultar por meio do e-CAC, é preciso ter senha gov.br.

Acesse o Portal e-CAC e vá em “Entrar com gov.br” Na página seguinte, informe o CPF e vá em “Continuar” Depois, digite a senha e vá em “Entrar” Em “Serviços em destaque”, vá em “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”

Segundo a Receita, mensalmente, o órgão recebe da STN (Secretaria do Tesouro Nacional) recursos para pagar as restituições e cria lotes bancários. No primeiro lote, a ordem de prioridade para recebimento de restituição incluiu idosos, com preferência para os maiores de 80 anos, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou doença grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

A partir do segundo lote, os demais contribuintes passam a receber, desde que não tenham caído na malha fina e tenham feito a entrega da declaração nos primeiros dias do prazo, de março a maio deste ano. No caso das prioridades, quando há empate, quem entregou primeiro recebe antes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O dinheiro cai na conta conforme o calendário da Receita. Em geral, a consulta aos valores é aberta uma semana antes da data do depósito. O valor informado é pago na conta-corrente ou poupança em nome do contribuinte informada na declaração. Neste ano, também é possível receber por Pix, desde que a chave seja o número do CPF do declarante.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DA RESTITUIÇÃO DO IR 2022

Lote Data do pagamento

1º já pago

2º 30 de junho

3º 29 de julho

4º 31 de agosto

5º 30 de setembro

PRÓXIMOS LOTES TAMBÉM SERÃO CORRIGIDOS PELA SELIC

O pagamento dos próximos lotes do IR também terá correção pela Selic. Ao todo, são liberados cinco lotes de restituição do Imposto de Renda. Segundo Richard Domingos, da Confirp Consultoria Contábil, a correção é de 1% mais os juros da taxa básica mensal, elevando os ganhos de quem declarou nos últimos dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A taxa Selic subiu para 13,25% na última quarta (15), após decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central. O colegiado do BC sinalizou que o aumento de juros se estenderá para a próxima reunião, em agosto, quando prevê uma nova alta de igual ou menor magnitude. Isso significa um aumento de 0,5 ponto percentual ou de 0,25 ponto percentual.