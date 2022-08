Receita deve abrir consulta a novo lote do Imposto de Renda nesta quarta

Restituição será paga no dia 31 de agosto, com correção de juros pela taxa Selic

Cristiane Gercina

São Paulo, SP

A Receita Federal deve abrir, nesta quarta-feira (24), a consulta ao quarto e penúltimo lote de restituição do Imposto de Renda 2022. A consulta geralmente é liberada uma semana antes do pagamento dos valores, previsto para 31 de agosto.

Até agora, foram pagos três lotes de restituição, somando R$ 18,9 bilhões para 12,9 milhões de contribuintes. Segundo a Receita, a ordem dos pagamentos é definida pela data de transmissão da declaração, respeitadas as prioridades definidas em lei (idosos, contribuintes com doença grave ou deficiência física ou mental e professores).

A consulta é feita pela internet, por meio do portal e-CAC (Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal), ou no próprio site da Receita Federal. Também é possível consultar pelo aplicativo Meu Imposto de Renda para celular ou tablet. No e-CAC, é preciso informar a senha do gov.br. No site, o cidadão digita seu CPF, data de nascimento e demais dados solicitados.

SAIBA FAZER A CONSULTA PELO E-CAC

Acesse o Portal e-CAC e vá em “Entrar com gov.br”

Na página seguinte, informe o CPF e vá em “Continuar”

Depois, digite a senha e vá em “Entrar”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em “Serviços em destaque”, vá em “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”

No topo da página seguinte deve estar escrito “Declaração em Fila de Restituição”

Se a restituição entrar neste lote, quando a consulta começar haverá a informação de que o pagamento foi liberado e será feito no dia 31

SAIBA FAZER A CONSULTA PELO SITE DA RECEITA

Acesse o site www.receita.economia.gov.br

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Clique em “Imposto de Renda”

Na página seguinte, vá em “Consulta a Restituição”

Em “Etapas para a realização deste serviço”, clique em “Consultar Restituição IRPF”

Informe CPF, data de nascimento, caracteres que estão na tela e vá em “Consultar”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, aparecerá as informações sobre sua restituição

Se ela ainda não estiver no lote, mas o IR está sem erros, o sistema informará que a declaração está “na base de dados da Receita Federal com a seguinte situação: Processada – em fila de restituição”

COMO É FEITO O PAGAMENTO

A restituição do Imposto de Renda é paga de acordo com a liberação dos recursos e a data de entrega da declaração. Quem cai na malha fina não recebe o dinheiro até corrigir o erro. Ao entregar a retificadora, entra no fim da fila de pagamentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O calendário de restituição tem cinco lotes. Três já foram pagos. Desde o segundo lote, a restituição é liberada com correção com base na taxa básica de juros da economia, a Selic, que está em 13,75% ao ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste ano, a Receita recebeu mais de 34 milhões de declarações. Nem todos têm direito de restituir. Há os contribuintes que tiveram imposto a pagar. Dos cerca de R$ 25 bi a serem pagos em restituição, faltam R$ 7 bilhões.

VEJA O CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÃO DO IR

Lote Data do pagamento

1º já pago

2º já pago

3º já pago

4º 31 de agosto

5º 30 de setembro