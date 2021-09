Projeto Fazenda Conectada é lançado pela Case IH

No município, com 198 mil hectares plantados com soja, foram produzidos, na última safra, 160 mil toneladas da commodity

A região de Água Boa, no Mato Grosso, recebeu conexão 4G da TIM como forma de revolucionar a agricultura digital por meio do projeto Fazenda Conectada. O objetivo é mostrar como a conectividade rural aumenta a produtividade no campo, mesmo em uma região que já apresenta alto rendimento safra após safra.

No município, com 198 mil hectares plantados com soja, foram produzidos, na última safra, 160 mil toneladas da commodity, sendo que a produtividade média é de mais de 58 sacas de soja por hectare. “A Case IH sempre ditou tendências, sendo reconhecida pelo seu DNA de inovação e pioneirismo. É a marca que introduziu as mais inéditas tecnologias para o agronegócio brasileiro e, agora, na era da revolução digital no campo, não seria diferente. Por meio de machine learning, as nossas máquinas inteligentes que aprendem e se auto ajustam; os dados gerados por nossos equipamentos e soluções, que usam Big Data e Data Analytics, mostram que nós já estamos inseridos na agricultura digital”, comenta Christian Gonzalez, vice-presidente da Case IH para a América Latina. “E tudo isso será demonstrado na prática em uma propriedade de mais de 3 mil hectares, a Fazenda Conectada Case IH, que reúne as mais avançadas tecnologias que o produtor brasileiro já teve acesso”, complementa.

A conectividade estabelecida pela TIM, com duas antenas 4G LTE e em frequência de 700MHz, instaladas na fazenda e no centro de Água Boa, atendem às necessidades do campo e estão de acordo com um projeto de expansão da conectividade em áreas agrícolas liderado pela operadora, chamado 4G TIM no Campo. Na Fazenda Conectada Case IH, a nova geração de máquinas conectadas da empresa trabalha gerando e recebendo dados em tempo real.

“Democratizar o acesso a redes 4G, no campo ou nas cidades, é uma das prioridades da TIM. Levamos conectividade a mais de 6 milhões de hectares, impulsionando negócios com agricultura conectada e agora queremos chegar não só aos grandes, mas também aos produtores de menor porte que buscam tecnologia e soluções de conectividade para aumentar a produtividade e eficiência operacional. A parceria com a Case IH na Fazenda Conectada será importante para testarmos a expansão de projetos de conectividade para as demais regiões do país”, declara Paulo Humberto Gouvea, Head de Soluções Corporativas da TIM.

Lançados neste ano, os tratores Magnum e Steiger AFS Connect são exemplos dessa nova era de equipamentos com conectividade. Com o sistema AFS Connect embarcado de fábrica, os tratores são equipados com novo monitor, nova arquitetura eletrônica, sistema operacional, receptor e hardware totalmente redesenhado que permite a visualização remota e recursos de suporte à distância.

Além das máquinas conectadas, a Case IH também apresenta serviços e soluções em conectividade, como, por exemplo, as soluções da AgXtend, marca da CNH Industrial que oferece tecnologias para todas as etapas do ciclo da cultura, como radiografia de solo, geração de mapas e medição da qualidade dos grãos.

Com tantos recursos, a Case IH oferece o portal AFS Connect que centraliza todas as informações da frota, da propriedade e os dados agronômicos em uma única plataforma. Com ele, é possível gerenciar toda a operação agrícola e a sua frota, como se estivesse dentro da cabine, de qualquer local, além de transferir e compartilhar arquivos com parceiros.

Esses dados também podem ser administrados no AFS Connect Center, uma central de suporte que funciona 7 dias por semana e sempre disponibilizará especialistas para atender o cliente em tempo real. As 161 concessionárias espalhadas pelo Brasil (ao todo são 34 grupos que representam a Case IH) terão uma sala de controle desenvolvida especialmente para monitorar as máquinas agrícolas dos clientes.

“Com a conectividade, todas as máquinas e soluções avançadas da Case IH, o produtor se beneficia com o aumento da produtividade, assim como da capacidade de produção; há também a redução do consumo de água, a eficiência na logística e no armazenamento de estoque, melhoria da mão de obra e aumento da segurança da propriedade. No campo financeiro, há um crescimento do ROI (retorno sobre o investimento), otimização de custos, redução dos custos de insumos e despesas gerais, além da eficiência de dados”, comenta Rodrigo Alandia, gerente de Marketing de Produto da Case IH para América Latina.

Benefícios sociais

O produtor rural não é o único que ganha com a chegada do sinal 4G. Mais de 16 mil pessoas, de comunidades ao entorno de Água Boa, 93 propriedades rurais, 21 escolas e mais de 6 mil alunos serão beneficiados com a conectividade.

“A internet melhora a mobilidade urbana, com o uso de GPS, aplicativos de delivery e transporte, traz inúmeros benefícios para a telemedicina, modalidade muito utilizada durante a pandemia e limitada a quem não tem acesso à internet, além de oferecer o ensino à distância para toda a sociedade, proporcionando mais oportunidades de capacitação de profissionais com treinamentos online”, afirma Eduardo Penha, diretor de Marketing e Comunicação América Latina.

Aquisições

Além da Fazenda Conectada, a Case IH conta com outras novidades que posicionam a marca como líder em soluções de agricultura digital. Nos últimos dois anos, a CNH Industrial anunciou importantes aquisições que aceleram a revolução digital no campo. A negociação com a Raven Industries, líder norte-americana em tecnologia de agricultura de precisão, é prova disso. A empresa é referência em sistemas autônomos.

O investimento minoritário na Monarch Tractor, empresa de tecnologia agrícola com sede nos Estados Unidos irá acelerar a transformação da indústria agrícola em direção à autonomia e eletrificação, permitindo um agronegócio rentável e sustentável, com emissão zero. Outra aquisição importante foi a AgDNA, líder em sistemas de informações de gerenciamento agrícola (FMIS). Ela permitirá que os clientes da Case IH se beneficiem das ferramentas de integração, mapeamento e análise de dados.

Conectividade 4G

O sinal 4G atende a todas as demandas e necessidades das atuais operações agrícolas. A conectividade fornece mais recursos de suporte remoto, reduzindo o tempo de inatividade e mantendo os operadores em campo, por exemplo. Além disso, permite aos produtores rurais trabalharem com dados gerados em tempo real.

Líder na cobertura 4G no campo, a TIM tem mais de 6 milhões de hectares conectados até o momento, beneficiando mais de 600 mil pessoas, em mais de 220 cidades e em oito estados diferentes em território rural, além de mais de 25 mil quilômetros de estradas e rodovias. Além disso, a operadora é líder em cobertura 4G no Brasil, e será a primeira a conectar todos os municípios do país com a rede de quarta geração até 2023.

Levar conectividade ao campo significa alavancar ações de inclusão digital, proporcionando inúmeros benefícios para a sociedade. O acesso à rede 4G irá facilitar o dia a dia da população rural, que contará com o sinal de internet no trabalho, na escola, para acessar os serviços públicos e de emergência e também nas estradas.