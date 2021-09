Produção de veículos tem queda de 21,9% se meses forem comparados

No acumulado do ano o setor registrou uma expansão de 33% com a produção de 1.476 veículos a mais

Se agosto de 2020 e deste ano forem comparados, a produção de veículos no Brasil teve queda de 21,9%. No ano passado, foram produzido 210 mil unidades, enquanto neste ano foram 164 mil.

Ainda assim, ao compararmos julho e agosto, a produção teve crescimento de 0,3%. No acumulado do ano o setor registrou uma expansão de 33% com a produção de 1.476 veículos a mais.

Os dados foram divulgados hoje (8), em São Paulo, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), que observou o aumento no mês mesmo com as paralisações totais ou parciais de 11 fábricas, por conta da falta de semicondutores.

“Essa situação dos semicondutores traz uma enorme imprevisibilidade para o desempenho da indústria no restante do ano. Num cenário normal, estaríamos produzindo num ritmo acelerado nesta época, quando as vendas geralmente ficam mais aquecidas. No ano passado, tínhamos boa produção no segundo semestre, mas uma demanda imprevisível em função da pandemia. Neste ano, temos a volta da demanda, mas infelizmente uma quebra considerável na produção”, disse o presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes.

Filas de espera por veículos

Segundo a entidade, a crise dos semicondutores reflete nos estoques que estão sendo consumidos rapidamente e sem condição de renovação a curto prazo. No início do mês, havia 76,4 mil unidades disponíveis, o suficiente para menos de duas semanas de vendas, o que explica as filas de espera para vários produtos.

Por conta do baixo nível de estoques, os licenciamentos em agosto totalizaram 172,8 mil unidades, com queda de 1,5% sobre julho e de 5,8% em relação a agosto de 2020.

Já as vendas para o comércio exterior apresentaram resultado positivo com o embarque de 29,4 mil autoveículos, 23,9% a mais do que em julho e 5,5% a mais do que em agosto de 2020.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasil