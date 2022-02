Produção de aço bruto cresce 10,5% em janeiro ante dezembro, mostra Aço Brasil

As quedas desde julho do ano passado vinham ocorrendo com o fim do intenso processo de estocagem que ocorreu nos setores consumidores

Em janeiro, a produção brasileira de aço bruto foi de 2,9 milhões de toneladas, representando crescimento de 10,5% frente ao apurado no mês de dezembro de 2021. As vendas internas em janeiro de 2022 cresceram 1,6% frente ao verificado em dezembro do ano passado, atingindo 1,4 milhão de toneladas. O consumo aparente de produtos siderúrgicos no mês de janeiro foi de 1,7 milhão de toneladas, 0,6% acima do verificado em dezembro de 2021.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 16, pelo Instituto Aço Brasil. Débora Oliveira, diretora de Comunicação e Relações Institucionais do Instituto, diz que os números apontam interrupção das quedas nas vendas ao mercado interno.

Segundo ela, as quedas desde julho do ano passado vinham ocorrendo com o fim do intenso processo de estocagem que ocorreu nos setores consumidores ao longo de todo o ano de 2020 e grande parte de 2021. “Como o mercado interno se encontra plenamente abastecido, as empresas estão escoando parte da sua produção para o mercado internacional. As exportações de laminados foram de 413 mil toneladas em janeiro, representando crescimento de 6,4% em relação a dezembro do ano passado”, diz.

Confiança

O Aço Brasil também divulgou o Índice de Confiança da Indústria do Aço de fevereiro de 2022, que apresentou crescimento de 2,1 pontos frente ao mês anterior, indo para 49 pontos.

Com esse movimento, o indicador se aproximou dos 50 pontos, a linha divisória entre confiança e falta de confiança. Os CEOs da indústria do aço se mostraram confiantes nas expectativas para os próximos 6 meses.

Estadão conteúdo