Procon-SP registra variação de até 130% em preço de fraldas

A pesquisa abrange os preços à vista de 83 itens, sendo 50 infantis e 33 para adultos, segundo o Procon-SP

Joana Cunha

São Paulo, SP

O monitoramento dos preços das fraldas infantis e geriátricas realizado pelo Procon-SP registrou uma diferença acima de 130% no valor cobrado por um mesmo produto em agosto.

Segundo o órgão de defesa do consumidor, um pacote de Bigfral Pants Premium, tamanhos G/XG, com sete unidades, da Ontex Global, foi encontrado por R$ 46,70 em um estabelecimento e por R$ 20,25 em outro.

Na comparação dos mesmos produtos na pesquisa do ano passado, o Procon-SP diz ter registrado alta de 9% no preço médio. Entre as fraldas infantis, a variação ficou em torno de 7,5%. Nas de adultos, quase 14%.

A pesquisa abrange os preços à vista de 83 itens, sendo 50 infantis e 33 para adultos, segundo o Procon-SP, e só foram comparados os produtos encontrados em, ao menos, três sites visitados. Em caso de marketplace, o levantamento considerou o menor preço, diz o órgão.