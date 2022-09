Teste de Covid positivo nas farmácias segue em queda com menor patamar da pandemia

Com a trajetória de queda, agosto terminou com menos de 31 mil testes positivos nas farmácias, patamar 11 vezes inferior

Joana Cunha

São Paulo, SP

Depois de alcançar o menor patamar desde o início da pandemia, o número de testes de Covid com resultado positivo nas farmácias segue em ritmo de queda, de acordo com o monitoramento da Abrafarma, associação do varejo farmacêutico, que reúne as maiores redes de drogarias do país.

Entre 29 de agosto e 4 de setembro, o número de casos diagnosticados ficou em 2.524, abaixo, portanto, dos cerca de 4.000 registrados no período anterior, de 22 a 28 de agosto.

Com a trajetória de queda, agosto terminou com menos de 31 mil testes positivos nas farmácias, patamar 11 vezes inferior aos dados de junho e quatro vezes abaixo da comparação com julho, segundo a Abrafarma.