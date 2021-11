Presidente do BNDES espera crescimento econômico ‘muito forte’ em 2021

A “demanda estrutural” por investimentos, segundo Montezano, viria de Estados capitalizados para investimentos públicos

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, demonstrou nesta quinta-feira otimismo com o desempenho da economia brasileira, apesar das incertezas associadas à “dinâmica global”. Segundo o executivo, para este ano, a expectativa é de um crescimento econômico “muito forte”.

“Enxergamos demanda relevante e estrutural para investimentos, mas o nível de incertezas, com os preços de energia, inflação de alimentos, não é trivial prever”, afirmou Montezano, em participação durante evento online da consultoria especializada em análise de investimentos Empiricus.

A “demanda estrutural” por investimentos, segundo Montezano, viria de Estados capitalizados para investimentos públicos, famílias capitalizadas para comprar imóveis e empresas aportando em infraestrutura, em novas tecnologias e em energia. Nesse quadro, mantendo a política fiscal “disciplinada” e “fazendo o dever de casa” em termos de melhorar o ambiente de negócios, o Brasil está “no bom caminho”, disse o executivo.

Conforme Montezano, “reformas estruturais” feitas recentemente pelo governo dariam “base sólida’ para o crescimento econômico.

Para demonstrar a demanda por investimentos das empresas, Montezano disse que os desembolsos do BNDES para empréstimos em 2021 deverão superar o orçamento previsto, mas o executivo não citou valores.

Montezano também destacou a importância do trabalho do BNDES na estruturação de projetos de privatização e concessões de infraestrutura. Segundo o executivo, são 120 projetos em carteira, com investimento total previsto em R$ 250 bilhões.

Ele destacou que o trabalho de estruturação demanda tempo e que o atual governo deixará um “pipeline” de projeto para a frente.

Estadão Conteúdo