Presidente da Petrobras nega aumento de preços agora: ‘Estamos confortáveis com essa volatilidade’

Segundo Prates, a reunião, que durou 2 horas, teve por objetivo apresentar os investimentos planejados pela estatal e o que já foi feito nos seis primeiros meses de gestão

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse ao Broadcast que não procedem rumores de que iria aumentar entre hoje e amanhã os preços dos combustíveis, e que teria voltado atrás a pedido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com quem esteve reunido nesta manhã, ao lado de todos os diretores da empresa e outras autoridades.

Segundo Prates, a reunião, que durou 2 horas, teve por objetivo apresentar os investimentos planejados pela estatal e o que já foi feito nos seis primeiros meses de gestão. “A reunião foi para falar de investimentos, para arrematar o PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) com todos os nossos diretores, o MME e a Casa Civil. Foi uma organização geral dos temas com os ministros e o Presidente”, informou Prates.

Ele credita os boatos sobre a interferência do governo nos preços aos insatisfeitos com a mudança de rumo da Petrobras, que abandonou a política de paridade de importação (PPI) em meados de maio e adotou uma estratégia comercial mais competitiva. Com a PPI, segundo Prates, os concorrentes podiam prever os movimentos da empresa, o que reduzia a competição. “Em nenhum momento falamos de preço, pode ser que lá na frente eu tenha que chegar e dizer que vou aumentar, mas não vou aumentar agora, estamos confortáveis com essa volatilidade”, disse o ex-senador, ressaltando que o petróleo hoje está em queda. “Se o preço se estabelecer em outro patamar, vamos ponderar e fazer o reajuste necessário”, garantiu.

Prates afirmou que o trauma maior do aumento de preços foi registrado nas gestões anteriores, lembrando que em 2017, por conta do PPI, uma greve de caminhoneiros mostrou como a política da PPI estava errada. “Foram 118 reajustes em um único ano (2017), isso desestabiliza o mercado”, avaliou Prates.

De acordo com o executivo, quem reclama da falta de reajustes são importadores ineficientes, e que, para a Petrobras, não existe a diferença de 25% no preço vendido na refinaria na comparação com o mercado internacional. Até nisso a Petrobras é mais eficiente. Para nós não existe esse descolamento de preços de 25% como apontam”, concluiu.