Presidente da Eletrobras anuncia abertura de novo PDV

O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Jr, anunciou a abertura de um novo Programa de Demissão Voluntária (PDV), depois de ter tido êxito no PDV voltado para empregados aposentados ou possíveis de aposentadoria, com 2,5 mil adesões. Desta vez, o objetivo é enxugar o quadro de pessoal para todos os empregados da companhia.

“Estamos lançando o segundo PDV para o restante do quadro da companhia, em função naturalmente do momento de carreira de cada um e do processo de reestruturação da empresa”, disse Ferreira Jr. a analistas durante teleconferência para comentar o balanço do primeiro trimestre.

O objetivo é atingir mais de 1,5 mil empregados, segundo o vice-presidente executivo de Gente, Gestão e Cultura, José Renato Domingues.

“Com isso, a empresa começa a se aproximar do seu tamanho em relação à sua performance”, disse Domingues aos analistas.

Segundo ele, a economia anual com o primeiro PDV é de R$ 1,1 bilhão a R$ 1,2 bilhão, e nos três primeiros meses do ano já foram obtidos R$ 150 milhões. Com o novo PDV, a expectativa é de uma economia anual de R$ 600 milhões a R$ 800 milhões.

“Na combinação dos dois PDVs, a economia esperada é de cerca de R$ 2 bilhões”, disse Domingues, ressaltando que em contrapartida a empresa irá repor posições. “Haverá reposição principalmente na área de Operações e Manutenção, com 832 pessoas, de posições do primeiro PDV. Começando a partir da semana que vem, a primeira onda será de 231 pessoas até o final de julho”, concluiu.

Estadão conteúdo