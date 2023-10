Preços devem continuar em alta, mas em desaceleração, mostra Livro Bege do Fed 

Os custos de insumos têm desacelerado para o setor industrial, mas ainda seguem em crescimento exponencial no setor de serviços

Os preços devem continuar a aumentar modestamente nos próximos trimestres nos Estados Unidos, mas em desaceleração, de acordo com relatos de empresários ouvidos pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para o Livro Bege. Segundo o documento, divulgado nesta quarta-feira, 18, os custos de insumos têm desacelerado para o setor industrial, mas ainda seguem em crescimento exponencial no setor de serviços.

O documento, que é uma espécie de sumário das condições econômicas do país e apoia as decisões de política monetária do BC norte-americano, mostrou que os preços de vendas estão aumentando em velocidade menor do que os preços de insumos para as empresas, as quais esperam uma desaceleração no aumento de preços nos próximos trimestres.

Segundo o relatório, os aumentos nos valores de combustíveis, salários e seguros guiaram a alta de preços nos últimos meses.

Estadão Conteúdo