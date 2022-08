Preço da gasolina pode voltar ao de junho de 2021, diz Petrobras

Com o desconto, o preço nas bombas de combustível cairiam para R$ 5,63. Em junho de 2021, o preço era de R$ 5,68

Segundo cálculo feito pela Petrobras, o valor médio do litro do combustível, que já vem na última semana, vai reduzir ainda mais, chegando ao patamar de junho de 2021.

Isso acontece porque a estatal vai reduzir em R$ 0,15 por litro o preço da gasolina para as distribuidoras. Para os consumidores, a variação nos postos deve ser de R$ 0,11 por litro, a partir da conta proporcional considerando a mistura com etanol. Hoje, o valor médio do litro está em R$ 5,74.

Na quinta-feira (28), a Petrobras anunciou que a redução para as distribuidoras aconteceria a partir da sexta. Com o desconto, o preço nas bombas de combustível cairiam para R$ 5,63. Em junho de 2021, o preço era de R$ 5,68.

Esta queda é consequência da isenção de impostos e reduções da Petrobras sob gestão do novo presidente, Caio Mario Paes de Andrade, que assumiu o posto no dia 28 de junho deste ano. Andrade já reduziu o preço do combustível duas vezes. Em maio, o valor chegou a bater R$ 7,29 o litro.

Um dos fatores que contribuiu para o aumento dos preços foi a Guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro e pressionou o preço do barril de petróleo no mercado internacional. O conflito não tem previsão de acabar.