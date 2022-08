Preço da gasolina cai 12% nas bombas em agosto, diz TicketLog

No fim de julho, a Petrobras anunciou dois cortes em seus preços de venda. Nesta semana, reduziu o preço mais uma vez

Nicola Pamplona

Rio de Janeiro, RJ

O preço da gasolina nos postos brasileiros caiu 12% nas três primeiras semanas de agosto, como reflexo de cortes promovidos pela Petrobras em suas refinarias. A conta é da empresa de gestão de frotas TicketLog, que acredita em manutenção da tendência de queda.

Segundo a TicketLog, o litro do combustível custava, em média, R$ 6,50 no fechamento de julho e baixou para R$ 5,72 nesta semana, uma queda de R$ 0,78. No fim de julho, a Petrobras anunciou dois cortes em seus preços de venda. Nesta semana, reduziu o preço mais uma vez.

Os cortes acompanham a queda das cotações internacionais do petróleo, segundo a estatal, e vêm sendo comemorados pelo governo. Nesta quinta-feira (18), o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse em sua live semanal esperar novas reduções.

“Espero que continue caindo o preço da gasolina”, afirmou o presidente. “Logicamente esse preço tem a ver com o dólar, que tem caído, e também o preço do petróleo lá fora.”

Principal indicador de preços dos combustíveis nos postos brasileiros, a pesquisa semanal da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis) não é divulgada desde o fim do julho, devido a um ataque hacker ao site da agência.

Segundo a TicketLog, o preço médio da gasolina nos postos brasileiros caiu 0,4% nesta semana. Na segunda (15), a Petrobras anunciou corte de 4,8% no preço de venda do produto em suas refinarias.

“É preciso aguardar o comportamento dos preços nos próximos dias, mas o mais provável é que o preço médio da gasolina continue apresentando queda”, afirmou Douglas Pina, diretor-geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil, que controla a TicketLog.

De acordo com a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), o preço médio da gasolina nas refinarias brasileiras estava R$ 0,27 por litro acima da paridade de importação na abertura do mercado desta sexta (19).

O preço interno é mais alto do que a cotação internacional desde o dia 27 de julho, mesmo com o corte anunciado pela estatal nesta segunda.

Nas bombas, o preço da gasolina vem caindo nos postos desde o fim de junho, quando o Congresso aprovou lei que estabeleceu teto para a alíquota de ICMS e zerou os impostos federais sobre o produto.