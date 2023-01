Preço da gasolina cai 1,2% e volta a ficar abaixo de R$ 5 por litro

Na semana passada, a gasolina foi vendida no país pelo preço médio de R$ 4,98 por litro, queda de R$ 0,06 em relação à semana anterior

O preço da gasolina caiu 1,2% nos postos brasileiros na semana passada e voltou a ficar abaixo de R$ 5 por litro, de acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis). Foi a segunda semana de queda após um repique no início do ano.

Na semana passada, a gasolina foi vendida no país pelo preço médio de R$ 4,98 por litro, queda de R$ 0,06 em relação à semana anterior. É a primeira vez no ano que o produto é vendido abaixo de R$ 5 -chegou a bater R$ 5,12 por litro na primeira semana de 2023.

A ANP identificou também reduções nos preços do diesel e do etanol. O primeiro caiu 0,6%, para R$ 6,32 por litro. O segundo, 2,3%, para R$ 3,85 por litro. No início do ano, o preço médio do etanol chegou a superar os R$ 4.

Após tomar posse no dia 1º de janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou uma MP (medida provisória) que prorrogou a desoneração de tributos federais sobre combustíveis.

A decisão buscou impedir uma pressão inflacionária logo no começo do novo mandato, mas foi incapaz de evitar o aumento de preços no início do ano, o que gerou reclamações de motoristas.

A alta foi atribuída pelo governo a donos de postos que tentavam tumultuar o ambiente econômico após a posse de Lula.

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) abriu uma investigação sobre o aumento de preços no início de 2023. Já o secretário da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), Wadih Damous, disse que mandou notificar postos que praticaram reajustes na ocasião.

Mas houve também impacto do descongelamento dos preços de referência para o cálculo do ICMS (imposto estadual), que elevou os preços em alguns estados, principalmente para diesel e etanol.

O recuo nas bombas é visto como uma acomodação dos preços após os aumentos, já que a Petrobras não mexe nos valores de refinaria dos produtos há 48 dias. Houve também redução do preço de referência do ICMS em alguns estados.

De acordo com a ANP, o preço do gás de cozinha ficou praticamente estável na semana, em R$ 108,05 por botijão de 13 quilos, valor 0,2% inferior ao registrado na semana anterior.