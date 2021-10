Poupança registra segundo resultado negativo seguido em setembro

Em setembro, segundo dados divulgados pelo BC (Banco Central) nesta quarta-feira (6), o resultado foi negativo em R$ 7,7 bilhões

Larissa Garcia

BRASÍLIA, DF

Os saques em caderneta de poupança superaram os depósitos pelo segundo mês seguido. Em setembro, segundo dados divulgados pelo BC (Banco Central) nesta quarta-feira (6), o resultado foi negativo em R$ 7,7 bilhões. Em agosto, a saída líquida foi de R$ 5,46 bilhões após quatro meses de resultados positivos. Foi o primeiro número negativo desde o retorno do auxílio emergencial, em abril. Em julho, a poupança teve entrada líquida de R$ 6,37 bilhões.



Nos três primeiros meses de 2021, quando ainda não haviam começado os pagamentos da nova rodada do benefício, os números vieram negativos em R$ 27,5 bilhões. A partir de abril, a captação da caderneta voltou a ser positiva, com R$ 3,8 bilhões. Em maio, a entrada líquida foi mais baixa, de R$ 72,6 milhões, mas permaneceu positiva. Em junho, a poupança registrou a maior captação do ano, com R$ 7 bilhões. Em setembro, os brasileiros depositaram R$ 282,8 bilhões na poupança e sacaram R$ 290,5 bilhões.



Mesmo com o resultado negativo, o saldo, que é todo o montante investido na modalidade, permaneceu superior a R$ 1 trilhão no mês. O estoque alcançou a marca pela primeira vez na história em setembro do ano passado com o aumento expressivo da captação líquida -diferença entre entradas e saídas. Desde o início da pandemia, os resultados da caderneta são impactados pelo pagamento do auxílio emergencial.



Os valores são pagos por meio de conta-poupança digital da Caixa Econômica Federal, o que ajudou a explicar o movimento de forte alta na captação líquida ao longo de 2020, que bateu recorde com R$ 166,3 bilhões de entradas líquidas. Após a chegada do vírus ao país, em março do ano passado, a caderneta registrou valores elevados em captação líquida nos meses seguintes, em comparação ao restante da série.



O auxílio emergencial voltou a ser paga no início de abril e termina neste mês. A nova rodada tem valor menor que a primeira versão, paga entre abril e dezembro do ano passado -inicialmente de R$ 600 e depois reduzido para R$ 300. Dessa vez, o benefício tem valor médio de R$ 250, mas pode ser de R$ 150 ou R$ 375, dependendo do tamanho da família de quem recebe.



No ápice da crise, em abril de 2020, a captação da poupança bateu recorde, com R$ 30,4 bilhões. O resultado foi superado em maio daquele ano, com R$ 37,2 bilhões, o maior da série histórica até agora. Em agosto e setembro, no entanto, mesmo com o pagamento do benefício, que manteve o nível de depósitos elevado, os brasileiros sacaram mais recursos da modalidade.



A caderneta rende a TR (Taxa Referencial), hoje zerada, mais 70% da Selic, que está em 6,25% ao ano. A regra prevê que, quando a taxa básica de juros estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança seja de 0,50% ao mês, mais a TR. Caso a taxa Selic esteja menor ou igual a 8,5% ao ano, o investimento é remunerado a 70% da Selic, acrescida da TR.