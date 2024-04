A movimentação de cargas no Porto de Santos em fevereiro cresceu 30,4% ante igual mês do ano passado, para 14,3 milhões de toneladas. Com esse resultado o volume movimentado no ano atinge 26,2 milhões de toneladas, 23,9% acima dos dois primeiros meses de 2023, “o maior desempenho já atingido nesse período”, disse a Autoridade Portuária de Santos (APS) em nota.

O agronegócio foi o destaque, puxado pelo açúcar, que em fevereiro somou 2,1 milhões de toneladas (+136,3%) movimentadas – nos dois primeiros meses do ano são 4,2 milhões de toneladas (+98,8%). De soja foram movimentadas 4,0 milhões de toneladas no mês (+19,8%) e no acumulado do ano 4,2 milhões de toneladas (+21%).

Na nota, a empresa cita fertilizantes como produto que se sobressaiu dentre as cargas de importação, atingindo 693,2 mil toneladas no mês (+16,1%) e 1,5 milhão de toneladas no ano (+22,8%). “O milho também se manteve em crescimento no mês, com 145,4 mil toneladas (+78,7%), e queda de 21,9% no acumulado do ano (1,2 milhão de toneladas)”, afirmou. “A celulose teve um bom desempenho, crescendo 14,9% no mês, ao atingir 648,7 mil toneladas, elevando o acumulado para 1,2 milhão de toneladas (-4,5%). As carnes tiveram aumento de 15,9% no mês (186,4 mil toneladas) e 11,3% na soma de janeiro e fevereiro (337,9 mil toneladas).”

A Autoridade Portuária destacou o aumento de 35,2% no volume de todas as cargas destinadas à exportação no último mês. Foram 10,8 milhões de toneladas no mês e 18,8 milhões de toneladas no acumulado do ano (+ 27,2%). As importações apresentaram alta, fechando com 3,5 milhões de toneladas, 17,4% acima de fevereiro de 2023. As descargas também aumentaram no acumulado do ano, chegando a 7,4 milhões de toneladas (+16,1%).

Os embarques e descargas de contêineres atingiram 402,4 mil TEU (contêiner de 20 pés) no mês (+23,9%) e 813,2 mil TEU nos dois primeiros meses do ano (+20%). A movimentação dos granéis sólidos somou 7,7 milhões de toneladas no mês (+34,5%) e 12,7 milhões de toneladas na soma de janeiro e fevereiro (+25,6%).

Os granéis líquidos chegaram a 1,4 milhão de toneladas no mês (+12,1%), refletindo o aumento nos embarques de óleo combustível (+12,2%) e descargas de óleo diesel e gasóleo (+263%). O acumulado do ano atingiu 3,2 milhões de toneladas (+18%).

Ainda conforme a autoridade portuária, a participação do Porto de Santos na corrente comercial brasileira aumentou em fevereiro, para 28,7%. No mesmo mês de 2023 era de , 27,3%.

Das transações comerciais com o exterior que passaram pelo Porto de Santos, a China apresenta a maior participação, com 26,1%. “O Estado de São Paulo mantém-se como a unidade da Federação com a maior participação nas transações comerciais com o exterior, 54,2%.”

