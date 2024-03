PIB do G20 cresce 0,7% no 4º trimestre e fecha 2023 com avanço de 3,2%, afirma OCDE

Apenas na China, o avanço da economia desacelerou para 1% no quarto trimestre, ante 1,5% no trimestre anterior

O Produto Interno Bruto (PIB) do G20, como é conhecido o grupo das 20 maiores economias do mundo, cresceu 0,7% no quarto trimestre de 2023 ante os três meses anteriores, segundo dados preliminares de relatório publicado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta quarta-feira. O resultado aponta leve arrefecimento em relação ao terceiro trimestre do ano passado, quando o PIB do G20 teve acréscimo de 0,8% ante o segundo trimestre de 2023.

Apenas na China, o avanço da economia desacelerou para 1% no quarto trimestre, ante 1,5% no trimestre anterior. A expansão também perdeu força nos EUA (de 1,2% no terceiro trimestre para 0,8% no quarto) e no México (de 1,1% para 0,1%), detalhou a OCDE Na Alemanha e no Reino Unido, o PIB teve queda idêntica de 0,3% no último trimestre do ano passado.

Na maioria dos demais países do G20, houve aceleração do crescimento, em especial na Turquia (de 0,3% no terceiro trimestre para 1% no quarto). Japão e Canadá, por sua vez, se recuperaram no quarto trimestre, após sofrerem contrações no trimestre anterior. No Brasil, a economia ficou estagnada nos últimos três meses de 2023.

Em todo o ano de 2023, o PIB do G20 teve alta de 3,2%, repetindo a variação de 2022, também de acordo com estimativas preliminares.

Estadão Conteúdo