Petrobras tem produção mais fraca, mas em linha com expectativas, avalia Citi

Especialistas destacam que a produção da estatal foi impactada negativamente pelo início do acordo de partilha de produção da Atapu e Sépia

Apesar de a produção total da Petrobras de óleo e gás ter recuado 5,1% no segundo trimestre em relação ao primeiro, para 2,653 milhões de barris diários de óleo equivalente (boe/d), o número veio em linha com as estimativas do Citi. A produção comercial registrou perda trimestral de 5,2% e anual de 6%, totalizando 2,334 milhões boe/d.

Os analistas Gabriel Barra, Andrés Cardona e Joaquim Alves Atie destacam que a produção da estatal foi impactada negativamente pelo início do acordo de partilha de produção da Atapu e Sépia, maior número de paradas para manutenção, mas que isso foi parcialmente compensado pelo início da produção na FPSO (Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Descarga) Guanabara (campo de Mero), e os contínuos ramp-ups dos campos FPSOs Carioca e P-68, nos campos de Berbigão e Sururu.

Ao mesmo tempo, o Citi ressalta que a FPSO Anna Nery saiu do estaleiro na China e está vindo para o Brasil, que faz parte do Projeto de Revitalização de Marlim e Voador (Bacia de Campos), com capacidade para produzir 70 mil bpd.

Além disso, houve a saída da FPSO Almirante Barroso do estaleiro na China com destino ao Brasil, com capacidade para produzir 150 mil barris de petróleo por dia (bpd), reforçando o compromisso da empresa em aumentar sua produção de petróleo, seguindo seu plano estratégico entre 2022 e 2026.

Entre outros destaques do relatório de produção e vendas da Petrobras, o banco pontua que a estatal atingiu uma taxa de utilização de 89% no segundo trimestre, o que representa um aumento trimestral de 2 pontos porcentuais (p.p.) e anual de 14 pontos porcentuais.

O indicador é resultado do aumento das vendas de diesel e GLP, em função dos efeitos da sazonalidade do consumo, parcialmente compensado por menores vendas de gasolina, devido à maior oferta de etanol, e menores vendas de óleo combustível, pois não houve entregas para geração termoelétrica no período.

No ramo de Gás e Energia, a geração de eletricidade diminuiu 68% no trimestre, atingindo média de 562 MW, devido à melhoria das condições hidrológicas, afetando positivamente os níveis dos reservatórios hidrelétricos. Além disso, os analistas ressaltam que houve redução trimestral de 15,2% no volume de vendas de gás natural para termoelétricas.

“Por fim, a entrega de gás doméstico foi impactada principalmente por paradas nas plataformas de produção ocorridas entre maio e junho, enquanto a redução das importações de gás boliviano decorreu de intervenções realizadas na Bolívia e uma redução unilateral nas entregas de gás natural pela YPFB a partir de maio”, aponta o banco.

O Citi reiterou a recomendação de compra para o ADR da Vale, com preço-alvo de US$ 17,40 e potencial de alta de 51,7% ante o fechamento desta quinta-feira, 21.

Estadão conteúdo