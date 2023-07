Petrobras: exportação líquida atinge 268 mil bpd no 2º trimestre, queda de 38%

Segundo Relatório de Produção da empresa divulgado nesta quarta-feira, 26, a exportação de petróleo totalizou 411 mil bpd

A Petrobras registrou exportação líquida de 268 mil barris diários de petróleo (bpd) no segundo trimestre de 2023, queda de 38% em relação ao mesmo período do ano passado e recuo de 48,5% na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

Segundo Relatório de Produção da empresa divulgado nesta quarta-feira, 26, a exportação de petróleo totalizou 411 mil bpd, uma queda de 22,6% ante o mesmo período de 2022, e foi 43,9% inferior à registrada nos três primeiros meses do ano.

A importação de diesel caiu 3,1% de abril a junho na comparação com um ano atrás, para 93 mil bpd. Já a importação de gasolina avançou 642,9% na mesma comparação, para 52 mil bpd.

Segundo a Petrobras, em nota, a exportação líquida no segundo trimestre caiu 48,1% em relação ao trimestre imediatamente anterior devido à menor exportação de petróleo ligada ao aumento do processamento das refinarias.

Estadão conteúdo