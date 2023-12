Petrobras anuncia redução no preço do óleo diesel

A parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de R$ 0,24 por litro e passará a ser, em média, de R$ 3,33 por litro

A Petrobras anunciou ontem uma redução de R$ 0,27 por litro no preço médio de venda do diesel A (o produto extraído do petróleo) para as distribuidoras. O valor vai cair para R$ 3,78 por litro. Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e de 12% de biodiesel para a composição do produto comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de R$ 0,24 por litro e passará a ser, em média, de R$ 3,33 por litro vendido na bomba.

A Petrobras disse que o corte de preço “é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras”. Desde maio passado, a empresa deixou de seguir a política de Preço de Paridade de Importação (PPI), que ajustava automaticamente o preço interno às cotações do petróleo no exterior.

Estadão Conteúdo