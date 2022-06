Persio Arida diz que maior parte das políticas econômicas deu errado com o PT

Lula disse que Persio Arida foi indicado por Alckmin para conversar sobre programas de governo do Partido dos Trabalhadores

Um dos idealizadores do Plano Real, o economista Persio Arida afirmou nesta quinta-feira, 2, que a maior parte das “políticas econômicas que deu errado” no País aconteceram ao longo dos governos do PT. Segundo ele, a conclusão parte de uma listagem feita pelo economista Edmar Bacha, que também compôs a equipe do Plano Real, e tem relação com o que chamou de “ideologia desenvolvimentista” encampada na gestão petista.

“O livro mais recente do Marcos Mendes (economista, autor de “Para não esquecer: políticas públicas que empobrecem o Brasil”) sobre as políticas que deram errado suscitou um comentário curioso. Edmar Bacha fez uma listagem das políticas econômicas que deram errado e a maior parte delas acontece no governo do PT”, disse Arida em evento de lançamento do Caderno de Políticas Públicas do movimento suprapartidário Livres. “Porque é onde tem a ideologia desenvolvimentista mais marcada. Essas coisas vão juntas”, completou.

Conforme o Estadão mostrou, Pérsio Arida chegou a conversar, em março, sobre a situação brasileira com o presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, que é um dos coordenadores da pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Apesar de agitar o mundo empresarial, o encontro foi mais simbólico que efetivo. Dos candidatos que seguem na disputa, Arida também se reuniu com Simone Tebet (MDB).

Na ocasião, Arida, que também coordenou o plano econômico de Geraldo Alckmin (PSB) nas eleições de 2018, alegou que a conversa se concentrou em propostas para o País, mas que não houve qualquer acerto para atuar na candidatura de Lula nas eleições presidenciais.

Em entrevista à Rádio Bandeirantes, na última terça-feira, 31, Lula disse que Arida foi indicado por Alckmin para conversar sobre programas de governo. “Acho razoável que se converse, não somos donos da verdade. O programa de governo não pode ser do PT”, disse.

No evento do Livres, Arida discutia com o professor da FGV e doutor em economia Samuel Pessôa, ambos do Conselho Acadêmico do Livres, sobre os “caminhos para a prosperidade do Brasil”. O idealizador do Plano Real disse que existe sempre a ideia que vale a pena apoiar grupos empresariais sem custo adicional para poder viabilizar uma política supostamente boa para o país. “Você ter memória do que deu errado é muito importante”, argumento.

“Quando a gente tenta de novo, a gente nem estuda as experiências passadas para entender porque que deram errado e pelo menos fazer diferente”, concordou Pessôa. Em relação ao teto de gastos, Samuel Pessôa defendeu que “provavelmente Bolsonaro deixará o governo gastando com proporção do PIB menos o que ele recebeu”. “Será a primeira vez, desde a redemocratização que isso irá acontecer.”

Eleições

Sobre o cenário eleitoral de 2022, Arida afirmou, ainda, que espera “um bom resultado eleitoral em novembro”, o que, segundo ele, implica na vitória de um candidato “comprometidos com a democracia”. “No entanto, o que a gente observa nos outros países é quando surge um espectro dessa direita autoritária que busca a erosão do sistema democrático”, completou.

Segundo ele, o governo que assumir vai precisar enfrentar uma oposição “aguerrida” para controlar questões como o teto de gastos públicos e precisa assegurar que a política econômica seja flexível para responder a novos desafios.

O Brasil foi o único país, no mundo, que precisou alterar a Constituição para fazer o auxílio emergencial. Passando a questão econômica para leis complementares ,teremos maior flexibilidade”, argumentou. “Pode ser que elegemos um presidente ruim e que essa flexibilidade impacte o país? É um risco que a democracia tem que enfrentar. O que não pode é constitucionalizar em excesso e impedir à política econômica, a adaptabilidade às mudanças de situação”, completou.

Populismo

Em outro painel promovido pelo Livres, a economista Elena Landau, que articula o plano econômico da pré-candidata do MDB à presidência, Simone Tebet, alegou que a disputa de 2022 é a “eleição da rejeição” e que esse ciclo se esgota em 2026 .

“Se for Lula e Bolsonaro nas eleições, principalmente Lula, eu entendo como um governo de transição. Bolsonaro já é mais complicado porque ele vai vir com o autoridade, desmontar instituições e pode ser que a hiperinflação que ele gere derrube ele”, disse Landau.

Ela também defendeu a criação da Lei de Responsabilidade Social, proposta pelo senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), com relatoria de Tebet (PMDB-MS), que leva em consideração a composição familiar dos beneficiários para definir o valor da transferência de renda. A economista ainda acusou o ministro da Economia, Paulo Guedes, de promover um “liberalismo de uma mão só”.

“Houve uma necessidade de acreditar no que ele era o cara que ele prometia ser por boa parte das pessoas que precisavam de uma desculpa para ir com o antipetismo, mas ir para um antipetismo informado que supostamente Paulo Guedes traria”, defendeu.

