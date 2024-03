PC-S desacelera em seis das sete capitais pesquisadas pela FGV no encerramento de fevereiro

A desaceleração mais significativa entre as capitais na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de fevereiro aconteceu em Recife

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) desacelerou em seis das sete capitais pesquisadas no encerramento de fevereiro, informou nesta segunda-feira. 4, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O indicador fechou o mês anterior com alta de 0,55%, ante 0,60% na terceira quadrissemana, e 0,61% no fechamento de janeiro.

A desaceleração mais significativa entre as capitais na passagem da terceira para a quarta quadrissemana de fevereiro aconteceu em Recife (0,94% para 0,64%). Em seguida, aparecem Belo Horizonte (0,65% para 0,44%), Rio de Janeiro (0,58% para 0,52%), São Paulo (0,82% para 0,76%), Brasília (0,55% para 0,54%) e Salvador (0,61% para 0,60%).

Houve, por outro lado, aceleração em Porto Alegre (0,11% para 0,21%).

Estadão Conteúdo