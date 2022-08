País voltará para regime de concessão de poços de petróleo, diz Guedes

O ministro disse ainda que o Brasil está “super bem posicionado” para ser um grande fornecedor de energia renovável e de alimentação para o mundo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira que o Brasil vai retomar o sistema de concessão de poços de petróleo, caso o presidente Jair Bolsonaro (PL) seja reeleito em outubro. “Nós vamos voltar para o sistema de concessão, nós vamos reabrir essas possibilidades de investimentos, e eu acho que nós vamos ver as 35 maiores petroleiras do mundo vindo para o Brasil”, disse, no evento Macro Day 2022, do BTG Pactual.

De acordo com Guedes, o País poderia estar entre os três maiores produtores de petróleo do mundo.

O ministro disse ainda que o Brasil está “super bem posicionado” para ser um grande fornecedor de energia renovável e de alimentação para o mundo.

“Nós estamos super bem posicionados, nós só dependemos de nós. Basta não fazer besteira. Isso tem a ver com o voto”, disse Guedes.

