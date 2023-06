Ouro avança, com queda de juros dos Treasuries e expectativas de pausa das altas do Fed

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou nesta segunda-feira, 5, em alta, favorecido pela queda dos juros dos Treasuries

O contrato futuro mais líquido do ouro fechou nesta segunda-feira, 5, em alta, favorecido pela queda dos juros dos Treasuries e após dados mais fracos da economia americana reforçarem as possibilidades de uma pausa nas elevações de juros pelo Federal Reserve (Fed) na próxima decisão monetária.

Na Comex, divisão para metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para agosto fechou em alta de 0,24%, a US$ 1.974,30 por onça-troy.

O ouro ganhou fôlego após a divulgação do índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços dos Estados Unidos, na leitura de maio, segundo o Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês). O dado abaixo do esperado por analistas aumentou as chances de uma manutenção dos juros do Fed na faixa atual, segundo a ferramenta FedWatch do CME Group, que indicava 78,7% de possibilidade de uma pausa nas altas no dia 14 de junho.

Na visão de Craig Erlam, da Oanda, o preço do ouro agora depende do relatório do índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos EUA, que será divulgado no dia 13 de junho, um dia antes da decisão do BC americano. “Se o Fed fizer uma pausa, precisamos ver algo promissor nesse relatório ou pode ser mais fácil para os dirigentes aumentarem mais uma vez e esperar por dados melhores nos próximos meses. Essa incerteza pode levar a muita volatilidade no ouro no curto prazo”.

Já o TD Securities chama atenção para um suporte que o metal precioso teve pelas compras de investidores de Xangai, que compensaram “notavelmente” as saídas observadas na Comex, nas últimas semanas.

