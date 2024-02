OpenAI é avaliada em US$ 80 bilhões, diz imprensa

O acordo, indica o texto, exige que a empresa sediada em San Francisco, Califórnia, venda ações existentes para investidores

A start-up americana OpenAI alcançou um acordo com investidores que a avaliou em pelo menos 80 bilhões de dólares (397,7 bilhões de reais), segundo o jornal The New York Times, em um ano repleto de acontecimentos para o criador do ChatGPT.

A transação confidencial, não confirmada pela OpenAI, significa que o valor dessa empresa líder em inteligência artificial (IA) quase triplicou em menos de 10 meses, de acordo com fontes do jornal americano citadas na reportagem publicada na sexta-feira.

O acordo, indica o texto, exige que a empresa sediada em San Francisco, Califórnia, venda ações existentes para investidores, liderados pela Thrive Capital.

Esse acordo permite que executivos e funcionários vendam ações a um preço muito favorável, três meses após uma grande crise que afetou a OpenAI, quando seu cofundador e CEO Sam Altman foi demitido e recontratado poucos dias depois sob pressão dos trabalhadores.

A OpenAI disponibilizou seu software de IA generativa ChatGPT na internet no final de 2022. O sucesso dessa interface despertou um entusiasmo sem precedentes por essa tecnologia inovadora, capaz de produzir textos, sons e imagens com surpreendente realismo através de simples comandos em linguagem cotidiana.

© Agence France-Presse