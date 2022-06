Número de viajantes em voos internacionais salta de 160 mil para 1,15 milhão no mês

Em número de voos, a Anac registra 7.338 decolagens internacionais. Patamar semelhante já havia aparecido em janeiro e março

Joana CunhaJOANA CUNHA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O mercado de voos internacionais, que enfrenta recuperação mais lenta dos abalos da pandemia, registrou em abril o maior número de viajantes em destinos internacionais desde março de 2020, de acordo com os novos dados da Anac.

O volume de passageiros transportados chegou a 1,15 milhão. No mesmo mês do ano passado, foram pouco mais de 160 mil pessoas que viajaram em aeronaves com destino ou origem no Brasil.

Em número de voos, a Anac registra 7.338 decolagens internacionais. Patamar semelhante já havia aparecido em janeiro (7.366) e março (7.379).

Também chama a atenção em abril a taxa de ocupação dos aviões, que ficou acima de 83%. Foi a maior do ano.

As rotas estrangeiras com maior movimentação de passageiros no mês, todas saindo de Guarulhos, foram para Buenos Aires, com 62.761 passageiros pagos transportados, Miami (53.781) e Madrid (51.491).

Ainda não resgata o cenário pré-pandemia, mas é um alento para o setor aéreo, que tem atravessado uma fase de turbulências com alta no preço dos combustíveis, mudança na política de bagagens e criação de taxa de poluição para aviões no município de Guarulhos, entre outras dificuldades decorrentes da pandemia.