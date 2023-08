Nubank tem lucro líquido de US$ 224,9 mi no 2º trimestre, revertendo prejuízo de US$ 30 mi

O lucro ajustado somou US$ 262,7 milhões, bem acima do resultado ajustado de US$ 17 milhões de um ano antes

O Nubank anunciou na noite desta terça-feira, 15, lucro líquido de US$ 224,9 milhões no segundo trimestre de 2023, revertendo prejuízo de US$ 29,9 milhões no mesmo período do ano passado, considerando o resultado da holding, que inclui também as operações no México e Colômbia.

O lucro ajustado somou US$ 262,7 milhões, bem acima do resultado ajustado de US$ 17 milhões de um ano antes. O retorno do banco digital (ROE, em inglês) foi de 19% no segundo trimestre.

“O segundo trimestre teve um sucesso operacional significativo”, disse ao Broadcast(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) o fundador e presidente do Nubank, David Vélez. O resultado foi impulsionado pelo aumento dos clientes e também pelas pessoas usando mais produtos do banco digital.

Só entre abril e junho, foram adicionados 4,6 milhões de clientes. Ao final de julho, ou seja, após o segundo trimestre, a fintech ultrapassou a marca de 85 milhões de clientes globalmente e 80 milhões no Brasil. Segundo Vélez, são 1,5 milhão de novos clientes a cada mês, em média.

Com mais clientes e novos produtos, o Nubank registrou receitas de US$ 1,9 bilhão no segundo trimestre, um novo recorde histórico, o que representa um aumento de 60% em relação ao segundo trimestre de 2022, em base neutra de câmbio.

A receita média mensal por cliente ativo (ARPAC, na sigla em inglês), indicador monitorado de perto em bancos digitais, atingiu US$ 9,30, superando pela primeira vez a marca de US$ 9,00 e também acima da previsão dos analistas. O crescimento foi de 18% em 12 meses.

Em grupos mais maduros dentro do Nubank, o indicador já está em US$ 24 e nas safras dos clientes com três produtos está em US$ 35. Mas em grandes bancos supera US$ 40, o que evidencia o potencial de crescimento do ARPAC, ressalta o diretor financeiro do Nubank, Guilherme Lago. O executivo observa que não só os clientes estão usando novos produtos financeiros da fintech, mas também usando mais os mesmos produtos. “Esperamos que o ARPAC continue crescendo sim.”

Ao mesmo tempo, o custo médio por cliente ficou estável novamente, em US$ 0,80. O índice de eficiência da fintech, que reflete a alavancagem operacional, atingiu 35,4%, um dos melhores números da América Latina. A margem bruta aumentou em 42%.

Com a operação no Brasil mais madura, Vélez disse que o foco agora será o ROE da holding e não da operação brasileira. “É o jeito certo de olhar nossa operação”, disse ele. Operações no México e Colômbia ainda precisam de muito investimento, ressaltou ele.

Estadão Conteúdo