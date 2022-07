Nubank só vai pagar rendimento de 100% do CDI após 30 dias

Apenas uma base pequena de clientes entrará na primeira fase da implantação, com início em 25 de julho

O saldo de novos depósitos na conta do Nubank deixará de ter liquidez imediata e passará a render automaticamente 100% do CDI apenas a partir de 30 dias após a entrada do dinheiro, com pagamento retroativo, informou o banco nesta segunda-feira (11).

Ainda será possível obter liquidez diária caso o cliente opte por um novo sistema de investimento, pelo qual o dinheiro será direcionado para aplicações personalizadas, com diferentes perfis de rendimentos, até mesmo acima do CDI (Certificado de Depósitos Interbancários). Essas modalidades serão chamadas de “caixinhas”.

Apenas uma base pequena de clientes entrará na primeira fase da implantação, com início em 25 de julho. Mas o programa será ampliado aos poucos e alcançará todos os usuários das contas digitais. A quantidade de etapas e o número de pessoas que entrará em cada fase da mudança não foram detalhados.

Aqueles que não utilizarem as caixinhas terão, a partir do 31º dia, o rendimento total dos 30 dias iniciais. A partir deste ponto, a liquidez diária é retomada automaticamente.

Isso se aplica exclusivamente ao saldo dos novos depósitos. Os valores que os clientes já tinham na conta digital antes dessa alteração continuarão rendendo 100% do CDI todos os dias úteis.

ENTENDA AS CAIXINHAS DO NUBANK

Apresentadas pelo Nubank como um recurso de organização e planejamento financeiro para os seus clientes, as caixinhas personalizáveis no aplicativo do banco serão uma funcionalidade da conta digital.

A proposta, segundo o banco, é ajudar as pessoas a guardar dinheiro, com diferentes possibilidades de rendimentos e com uma experiência customizada.

Inicialmente, serão oferecidas algumas modalidades específicas. Uma delas tem o rendimento do RDB (Recibo de Depósito Bancário), uma renda fixa ligada à emissão de títulos de crédito de instituições bancárias. Essa caixinha será voltada à reserva de emergência e terá liquidez imediata.

Outra possibilidade é optar pelo rendimento de 100% do CDI com liquidez diária. A rentabilidade poderá ser maior se o cliente escolher um fundo com estratégia focada em renda fixa, também com liquidez diária, e potencial de superar o CDI ao longo do tempo.

Com nomes mais populares para aplicações tradicionais de renda fixa e interface amigável -usuários poderão personalizar cada uma das caixinhas com nome e foto-, o Nubank diz que poderá ajudar seus clientes a poupar para a realização de diferentes objetivos, como comprar a casa própria ou garantir a reserva de emergência.