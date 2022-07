Nubank apresenta problemas com o Pix nesta sexta-feira

Nos comentários da plataforma, clientes relatavam problemas para receber dinheiro pelo sistema de pagamentos instantâneos

Problemas com o Nubank geraram um pico de reclamações de usuários na tarde desta sexta-feira (22) no site Downdetector, que compila alertas de falhas em páginas e aplicativos.

O site de monitoramento registrou centenas de notificações até as 18h30 desta sexta. Problemas com o Pix do banco representavam 94% das reclamações dos usuários.

Outras 4% das reclamações deviam-se à dificuldade de efetuar login no aplicativo do banco.

O nome da fintech também figurou nos trending topics do Twitter nesta tarde, com cerca de 6.000 menções.

Em nota, o Nubank disse que lamenta o ocorrido e informa que as operações já foram normalizadas.