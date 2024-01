Nos EUA, Fed e FDIC estendem prazo para instituições financeiras enviarem planos de resolução

Michelle Bowman, diretora do Fed, afirmou que apoia o adiamento do prazo final para oferecer mais tempo para que as empresas se adaptem

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) estenderam o prazo para que algumas grandes instituições financeiras submetam planos de resolução, cujo envio periódico é exigido por lei nos Estados Unidos. Com a extensão, as empresas podem enviar os planos até 31 de março de 2025.

Entre as instituições financeiras listadas, estão: Capital One Financial, PNC Financial Services, Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank e UBS Group.

Em nota, Michelle Bowman, diretora do Fed, afirmou que apoia o adiamento do prazo final para oferecer mais tempo para que as empresas se adaptem a novas regras em desenvolvimento por órgãos reguladores americanos. “E se não finalizarmos nossas orientações propostas antes de 31 de março de 2024, espero que o Conselho ofereça nova extensão para garantir que as empresas tenham 12 meses de antecedência para submeter o seu próximo plano de resolução”, disse.

Também conhecidos como “testamentos em vida”, os planos de resolução devem descrever a estratégia da empresa para uma resolução ordenada em caso de dificuldades financeiras relevantes ou falência.

Estadão Conteúdo