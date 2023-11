Nos EUA, DoE reduz previsão para Brent em 2023, para US$ 83,99, e em 2024, para US$ 93,24

O DoE também prevê que a produção de combustíveis líquidos deve aumentar em 1 milhão de barris por dia (bpd) em 2024

O preço do barril do petróleo Brent deve cair para US$ 83,99 no fim de 2023, afirma o Departamento de Energia dos EUA em relatório com suas perspectivas energéticas de curto prazo (STEO, na sigla em inglês). No relatório anterior, de outubro, a expectativa era que o preço do barril ficasse em US$ 84,09 no mesmo período.

Para 2024, o relatório prevê alta a US$ 93,24 por barril, ante US$ 94,91 da projeção de outubro.

O DoE também prevê que a produção de combustíveis líquidos deve aumentar em 1 milhão de barris por dia (bpd) em 2024.

Segundo o relatório, os cortes de produção em curso de países da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) compensarão o crescimento da produção de países que não são membros do cartel, e ajudarão a manter um mercado petrolífero global relativamente equilibrado no próximo ano.

