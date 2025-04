Ônibus são usados como barricadas na zona norte do Rio pelo segundo dia seguido

ALÉXIA SOUSA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Pelo segundo dia consecutivo, ônibus foram tomados e usados como barricadas na zona norte do Rio. Na manhã desta sexta-feira (11), oito coletivos foram atravessados na rua Clarimundo de Melo, em Piedade, segundo o sindicato Rio Ônibus, que representa as empresas.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9º BPM (Rocha Miranda) foram acionados para um protesto na região de Quintino, próximo a Piedade, onde dois ônibus e um caminhão estavam sendo utilizados para obstruir o trânsito.



De acordo com informações preliminares da polícia, a manifestação seria pela morte de um motociclista na região, na quinta. Luan Villela de Figueiredo da Silva, de 31 anos, foi baleado quando passava de moto na rua Assis Carneiro. A Polícia Civil investiga se o entregador foi vítima de uma tentativa de assalto.



Ainda segundo a corporação, os manifestantes foram dispersados e a via, liberada. O policiamento foi reforçado, e a PM afirma que não houve operação policial nem confronto envolvendo seus agentes na região nesta sexta.



As ruas Clarimundo de Melo e Assis Carneiro, em Piedade, chegaram a ser interditadas por causa das ocorrências. A orientação do Centro de Operações da prefeitura é para que motoristas evitem a região.



Segundo o Rio Ônibus, os ataques desta sexta prejudicaram a circulação de ao menos 11 linhas que passam pela área. Entre elas estão a 353 (Gardênia Azul x Terminal Gentileza), 363 (Vila Valqueire x Candelária) e 607 (Cascadura x Rio Comprido), cujos veículos foram usados como barricadas.



A entidade, que representa as empresas de ônibus da capital, afirma que 57 coletivos já foram sequestrados em 2025 -número superior ao registrado até o fim de abril do ano passado, 44.



“É um número inaceitável. Essa escalada de violência coloca em risco passageiros, rodoviários e toda população. Por isso, fazemos, mais uma vez, um apelo urgente às autoridades de segurança pública porque é preciso garantir o direito de ir e vir da população carioca. O transporte coletivo não pode continuar sendo alvo de criminosos”, disse o porta-voz do sindicato, Paulo Valente.



Na quinta-feira (10), sete veículos já haviam sido usados para bloquear vias em bairros próximos durante ações policiais.



Neste ano, também já foram registrados 163 desvios de linha na cidade. Em todo o ano de 2024, foram 191. Ao longo do ano passado, 119 ônibus foram sequestrados.



ÔNIBUS ALVEJADO EM SÃO GONÇALO



Um ônibus foi atingido por disparos nesta quinta no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o ônibus com perfurações de bala no para-brisas e no retrovisor. Os projéteis também estilhaçaram o painel de vidro localizado atrás do motorista.