Não tem valores a receber do Banco Central? Nova consulta começa em 2 de maio

Na primeira fase, os valores devolvidos são oriundo de contas-correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível

Suzana Petropouleas

O Banco Central divulgou nesta segunda (14) quais tipos de recursos poderão ser resgatados nas próximas etapas de liberação de dinheiro do Sistema de Valores a Receber. Quem acessou o site disponibilizado neste domingo (13) e descobriu que não possui quantias a receber nesta etapa poderá fazer nova consulta no dia 2 de maio. Na primeira fase, os valores devolvidos são oriundo de contas-correntes ou poupanças encerradas com saldo disponível ou recursos de consórcios esquecidos, por exemplo.

A partir da segunda fase, serão devolvidos os seguintes valores, segundo o Banco Central:

– Tarifas cobradas indevidamente, não previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC;

– Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, não previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC

– Contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível;

– Contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível;

– Entidades em liquidação extrajudicial;

– Recursos não recolhidos do FGC (Fundo Garantidor de Crédito);

– Recursos não recolhidos do FGCoop (Fundo Garantidor de Crédito do Cooperativismo de Crédito).

O calendário das próximas etapas do SVR será avaliado após o início da primeira fase, segundo o BC.

O SVR deve devolver até R$ 8 bilhões para pessoas e empresas nas diferentes fases de liberação de valores do sistema.

Nessa primeira fase, os interessados já podem consultar se possuem valores a receber e agendar a consulta às quantias e realização do resgate.

Para nascidos antes de 1968, as transferências poderão ser solicitadas entre os dias 7 e 11 de março. Já para nascidos após 1983, a liberação ocorrerá entre 21 e 25 de março. Há ainda um período de repescagem para quem perder a data definida.

Quando receber o agendamento, é necessário conferir se foi para o período de 4h às 14h ou de 14h às 24h. Se esquecer ou perder a data e o período agendados, basta fazer a consulta novamente para confirmar a informação. No caso de quem não voltar ao sistema no período definido, o calendário prevê uma data para repescagem.

O início da consulta começou algumas horas antes do previsto. Às 22h45 deste domingo (13), já era possível saber se há dinheiro para receber ou não.

Para quem tiver dinheiro, o sistema informará uma data para retornar ao site, conhecer os valores disponíveis e solicitar sua transferência, a partir de 7 de março. O dinheiro deverá ser depositado via Pix, TED ou DOC em até 12 dias úteis.

Veja o calendário de liberações das transferências(Nessas datas quem tem dinheiro a receber saberá quanto poderá sacar)

Data de nascimento (pessoa física) ou de criação da empresa – Período de agendamento (consulta e resgate) – Data de repescagem (para quem perder a data agendada)

Antes de 1968 – 7 a 11/3 – 12/mar

Entre 1968 e 1983 – 14 a 18/3 – 19/mar

Após 1983 – 21 a 25/3 – 26/mar