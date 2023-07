Mulheres são maioria entre os que buscam complemento de renda

Além disso, de acordo com estudos recentes divulgados pelo IBGE, mais de 48% dos lares brasileiros têm mulheres como chefes de família

Em um cenário econômico desafiador, muitas brasileiras estão recorrendo à busca de renda extra como uma solução para complementar seus ganhos financeiros. Dados da startup Mission Brasil – empresa que disponibiliza trabalhos pontuais – revelam que entre janeiro e abril de 2023, houve um aumento de 289% no número de mulheres que se cadastraram para conseguirem um “plus” no orçamento.

Além disso, de acordo com estudos recentes divulgados pelo IBGE, mais de 48% dos lares brasileiros têm mulheres como chefes de família. Essas mulheres assumem a responsabilidade pelo sustento da casa e dos filhos, mostrando um aumento significativo em relação a 1995, quando esse percentual era de 25%. Esse número tende a crescer ainda mais quando observamos os 20,65 milhões de lares de baixa renda no país, dos quais 81,6% são chefiados por mulheres.

Apesar de estarem cada vez mais à frente de suas famílias, as mulheres ainda enfrentam desafios no mercado de trabalho. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (PnadC) do IBGE, elas representam 44% da força de trabalho no Brasil, mas também são a maioria entre os desempregados do país, correspondendo a 11% dos 55% desempregados. No entanto, as mulheres não aceitam essa situação e têm lutado diariamente em busca de equidade.

Mercado de semi jóias pode gerar lucro de até 40%

Cerca de duas mil mulheres descobriram na revenda de semijoias e um jeito para pagar os boletos e melhorar de vida, com apoio e praticidade. A revendedora recebe em casa de forma gratuita um kit com diversas peças e pode lucrar até 40% do valor total dos produtos.

Além de complementar a renda, a busca por uma renda extra tem se mostrado uma oportunidade para as mulheres explorarem suas habilidades, paixões e talentos. Muitas encontram no trabalho extra uma forma de expressar sua criatividade, adquirir novas competências e expandir sua rede de contatos profissionais. Essa busca por novas experiências pode resultar em um crescimento pessoal significativo, aumentando a autoconfiança e a autoestima das brasileiras”, revela a empreendedora Daniele Veras.

A empresária também explica que foi durante a pandemia que sua loja tornou-se um caminho lucrativo para quem precisava trabalhar em meio às restrições sanitárias. Com as dificuldades econômicas e a necessidade de adaptação, muitas mulheres buscaram alternativas para garantir uma fonte de renda. Nesse contexto desafiador, a loja ofereceu uma oportunidade para as revendedoras continuarem trabalhando de forma segura e flexível, com o suporte necessário.

“Com uma ampla variedade de semijoias e folheados disponíveis, as revendedoras têm a oportunidade de escolher produtos que atendam aos diferentes gostos e estilos de seus clientes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Planejar negócio

Para a mentora de negócios Luciana Barbosa, o primeiro passo para a escolha de uma renda extra é identificar suas paixões e habilidades. ” Comece identificando aquilo que você ama fazer e no que você é realmente boa. Isso vai te ajudar a encontrar um nicho de mercado no qual você possa se destacar e se sentir motivada”, explica.

A especialista também reforça que fazer uma pesquisa de mercado antes de mergulhar de cabeça pode ajudar a evitar futuros prejuízos. “Pesquise o mercado para entender a demanda pelo seu produto ou serviço. Analise a concorrência, identifique oportunidades e entenda o perfil do seu público-alvo. Isso vai te dar insights valiosos para construir uma estratégia eficaz”, pontua Luciana.

Um outro ponto importante, ainda segundo a mentora, é o planejamento sólido do empreendimento. É necessário definir metas claras, estabelecer um orçamento, criar um plano de marketing e definir as etapas para alcançar seus objetivos. Um plano bem estruturado será um guia para sua jornada.

Aposte também em tecnologia

Além das três dicas acima, Matheus Takenaka, especialista em marketing digital, também esclarece que a melhor forma de aumentar as vendas para quem busca renda extra é apostar nas mídias digitais pagas, ou seja, impulsionar no Instagram e no Google os principais produtos para o público-alvo que tenha mais desejo em comprar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É possível fazer tudo isso começando com um baixo valor e ir aumentando aos poucos, sempre mantendo uma boa margem de lucro final”, explica o especialista.