Modernização e unificação do sistema bancário e financeiro de países da África atrai empresários brasileiros

Expertise do Brasil será compartilhada em conferência nos dias 13 e 14 de setembro, em Maputo, Moçambique

O sistema financeiro e bancário de 54 países africanos deve ser uniformizado nos próximos anos e a experiência do Brasil é uma das referências. Essa é uma oportunidade significativa para que empresários brasileiros do setor de tecnologia e fintechs invistam na apresentação de soluções para o cenário dos países da África.

O foco principal é a modernização dos sistemas bancários a partir da transformação digital, incluindo o uso de inteligência artificial nos serviços financeiros, cibersegurança, a participação das fintechs no mercado, novos modelos de negócios no setor de seguros, regulação, compliance e bancarização. Além de transformar o modelo financeiro e bancário atual, a proposta também irá promover a inclusão da população. Atualmente, 57% dos 1,4 bilhões de africanos não possuem conta bancária.

Para debater os moldes que serão adotados, será realizada a Conferência Banking Financial Service And Insurance (BFSI) nos dias 13 e 14 de setembro, em Maputo, Moçambique. O evento irá reunir especialistas, executivos e autoridades governamentais nacionais e internacionais com o propósito de apresentar produtos e serviços que irão nortear o novo modelo a ser adotado.

A organização do evento aguarda a confirmação de representantes do Ministério da Fazenda, do Banco do Brasil e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e já confirmou a participação da Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs). O diretor executivo da entidade, José Prado, irá oferecer perspectivas de inovação, transformação digital e novas abordagens de negócios no âmbito do evento BFSI.