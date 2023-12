Ministro da Economia argentino diz que país pagará em dezembro dívida de US$ 912 mi com FMI

Os recursos para acertar o compromisso foram acertados em um empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)

O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, afirmou, em entrevista ao canal de televisão argentino TN, que o pagamento da dívida com o Fundo Monetário Internacional, no valor de US$ 912 milhões, deverá ser quitado até o seu prazo, dia 21 de dezembro. Os recursos para acertar o compromisso foram acertados em um empréstimo com o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF).

Caputo não forneceu detalhes sobre o pagamento. Segundo apuração do canal, não está descartado ativar o swap cambial com a China, que permitiria o uso de mais US$ 6,4 bilhões. Javier Milei, presidente da Argentina, enviou uma carta ao presidente chinês Xi Jinping solicitando a renovação do acordo.

A prioridade é recompor as reservas e começar a pagar os vencimentos que começam no de 21 de dezembro. Embora haja o recurso da CAF até essa data, em meados de janeiro vencem mais US$ 2,9 bilhões com o Fundo Monetário.

“Saúdo as medidas decisivas anunciadas pelo presidente Javier Milei e sua equipe econômica para enfrentar os importantes desafios econômicos da Argentina. É um passo importante para a restauração da estabilidade e a reconstrução do potencial econômico do país”, publicou Kristalina Georgieva, diretora do FMI, em sua conta na rede social X (anteriormente conhecida como Twitter).

Estadão Conteúdo