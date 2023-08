Margarete Coelho: Combater informalidade é chave para puxar PIB, pelo viés de pequenas empresas

“Um MEI pode se formalizar em 10 ou 15 minutos”, pontuou Coelho, que afirmou que é preciso olhar com mais afinco para essa questão

O combate à informalidade e a desigualdade são chaves para puxar o Produto Interno Bruto (PIB) para cima, pelo viés das pequenas e microempresas, afirmou nesta sexta-feira, 25, a diretora de administração e finanças do Sebrae, Margarete Coelho

“Um MEI pode se formalizar em 10 ou 15 minutos”, pontuou Coelho, que afirmou que é preciso olhar com mais afinco para essa questão. Sobre desigualdade, a diretora argumentou que ela ocorre entre as MEIs não só na perspectiva regional, mas internamente entre empresas do mesmo setor.

“Talvez provocado pela baixa qualificação das lideranças (…) e da mão de obra também”, aventou Coelho, que reforçou a atuação do Sebrae no combate a essa falta de qualificação.

A diretora também acrescentou o crédito à equação para permitir o aumento de produtividade do segmento. “Não há como, estando na posição em que estou, não lembrar da taxa rosa, que impacta negativamente e decisivamente no investimento de mulheres.”

Coelho participou do Fórum Esfera 2023, organizado pelo grupo Esfera Brasil, no Guarujá, em São Paulo.

Em outro momento, a diretora defendeu que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre, de 1,9%, não foi um “pibão”, mas não foi um “pibinho”. Coelho pontuou a importância do agronegócio para o dado e frisou que é importante lembrar que a agricultura familiar está inclusa nesse resultado.

Coelho é cotada para assumir a presidência da Caixa Econômica Federal, como mostrou Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) há algumas semanas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conforme apuração dos repórteres Matheus Piovesana, Iander Porcella e Sofia Aguiar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer outra mulher para a presidência da instituição no lugar de Rita Serrano, cuja atuação tem desagradado ao governo. Diante disso, o PP estuda nomes que se encaixem nesse critério e cogita indicar Coelho para o cargo. Ex-deputada, ela é próxima do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do dirigente nacional do partido, Ciro Nogueira (PI).

*Os repórteres viajaram a convite do Esfera Brasil

Estadão Conteúdo