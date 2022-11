Maioria das Bolsas da Ásia fecha em baixa, com covid-19 e reunião de líderes

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa com investidores incertos sobre o futuro da política de combate à covid-19 da China

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, 14, com investidores incertos sobre o futuro da política de combate à covid-19 da China. Na última semana, houve notícias de um relaxamento de algumas medidas da política de covid-zero, mas o recrudescimento das restrições em Guangzhou durante o fim de semana voltou a impor cautela às bolsas. O mercado ainda operou de olho na reunião entre o presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente norte-americano, Joe Biden, durante a cúpula de líderes do G20, que começou nesta segunda.

A bolsa de Xangai fechou em queda de 0,13%, a 3.083,40 pontos, enquanto o menos abrangente Shenzhen composto recuou 0,26%, a 2 012,81 pontos.

Após o anúncio do relaxamento permanente de algumas restrições ligadas à covid-zero, investidores voltaram a ficar cautelosos com após um distrito de 1,8 milhão de habitantes na metrópole de Guangzhou, no sul da China, obrigar todos os cidadãos a ficarem em casa para testes de covid-19, enquanto uma grande cidade do sudoeste do país fechou escolas diante de outro aumento nas infecções.

O mercado chinês operou ainda de olho na reunião entre Biden e Xi. Segundo a Associated Press, o mandatário americano disse que os dois líderes têm dever de mostrar que a China e os EUA têm condição de “lidar com suas diferenças” e “prevenir que a competição se torne conflito”, com objetivo de “encontrar formas de trabalhar juntos” para solucionar problemas globais.

Em Tóquio, o índice Nikkei baixou 1,06%, a 27.963,47 pontos, e teve o pior desempenho entre as principais praças asiáticas nesta segunda-feira. O movimento ocorreu diante de falas do presidente do Banco do Japão (BoJ), Haruhiko Kuroda, que disse que há sinais de que a inflação no Japão está desacelerando, o que reforça a manutenção da política monetária ultra-acomodatícia do BC.

Em Hong Kong, o índice Hang Seng contrariou o movimento geral e subiu 1,70%, a 17.619,71 pontos, impulsionado por ações do setor imobiliário, diante da notícia de que a China planeja um amplo resgate ao setor, de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg. Entre os destaques, a Country Garden Holdings disparou 45,54%, e a Longfor Group Holdings fechou com ganhos de 26,71%.

Outra exceção nesta segunda, o índice Taiex, de Taiwan, subiu 1,19%, a 14.174,90 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi recuou 0,34%, a 2.474,65 pontos.

Oceania

Por fim, o índice S&&P 200/ASX, da bolsa de Sidney, fechou com baixa de 0,16%, a 7.146,30 pontos.