Lula fez mais de 80 promessas para a economia

Eleito pela terceira vez presidente do Brasil no final de outubro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em discurso logo após a vitória que começaria imediatamente a montar uma equipe e levantar a atual situação do país para conseguir governar a partir de janeiro de 2023.

Sem um programa de governo detalhado, a campanha de Lula foi acusada de querer um cheque em branco para governar.

O presidente eleito, Luiz Inacio Lula da Silva, na avenida Paulista na noite do segundo turno Mariana Greif – 30.out.2022/Reuters Lula, de camisa azul, segura o microfonecom a mão esquerda e levanta o dedo indicador direito, em frente a um fundo vermelho ** Apoiado no segundo turno por ex-adversários, como a senadora Simone Tebet e o presidente do PDT, Carlos Lupi, Lula aceitou encampar propostas dos aliados e, dias antes do segundo turno, divulgou um documento chamado de “Carta para o Brasil do Amanhã”, com 13 pontos prioritários– na verdade uma síntese das promessas anunciadas ao longo da campanha.

Além dos dois textos, enquanto candidato o petista também fez promessas nos debates na TV, em sua propaganda eleitoral e em entrevistas

Encerrada a eleição, o principal desafio de Lula e sua equipe agora será fazer com que as promessas caibam no Orçamento do próximo ano, o que exigiria obter do Congresso uma licença para gastar mais que o permitido pelo teto.

Veja as propostas do presidente eleito durante a campanha

AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

– Retomada da reforma agrária

– Estabelecer estoques reguladores e apoio à produção de alimentos

– Fortalecimento da Conab, com apoio ao pequeno e médio produtor rural

– Investir fortemente na Embrapa

– Manter e investir no Plano Safra, Pronamp e Pronaf

– Apoio à agricultura de baixo carbono e familiar

– Reduzir as taxas de juros no Plano Safra, no Pronamp e no Pronaf “para produtores comprometidos com critérios ambientais e sociais”

– Estabelecer política de preços mínimos para alimentos

– Cumprir metas de redução de emissão de gás carbono da Conferência de Paris

– Recuperação de terras degradadas por atividades predatórias

– Reflorestamento das áreas devastadas

– Conservação da biodiversidade e ecossistemas brasileiros

– Implementar Plano de Recuperação de Pastagens Degradadas – recuperar 30 milhões de hectares

COMÉRCIO EXTERIOR

– Recuperar política externa ativa e altiva e reconstruir cooperação internacional Sul-Sul

– Fortalecer Mercosul, Unasil, Celac e Brics

COMUNICAÇÕES, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

– Assegurar internet de qualidade em todo o território e direito à inclusão no ambiente de conectividade

– Universalizar a banda larga nas escolas

– Estímulo à economia criativa, solidária e com sustentabilidade

CONTAS PÚBLICAS

– Revogar teto de gastos e remodelar o regime fiscal brasileiro

– Acabar com atual modelo de emendas do relator e propor orçamento participativo via internet

CRÉDITO E ENDIVIDAMENTO

– Regulação e medidas para ampliar oferta e reduzir custos do crédito, com maior concorrência no sistema bancário

– Bancos públicos como indutores da economia

– Crédito a juros baixos para micro e pequeno empreendedor

– Renegociar dívidas das famílias

– Políticas de fomento e fortalecimento de redes e cadeias produtivas e outras iniciativas de cooperativismo

DESIGUALDADE

– Manutenção do auxílio de R$ 600 + R$ 150 por filho

– Recriar Ministério da Igualdade Social

– Criar políticas públicas de promoção da igualdade racial e combate ao racismo

– Ampliar benefícios sociais dos investimentos para as populações indígenas, quilombolas, ciganos, tradicionais, vulneráveis e marginalizadas

– Tirar o Brasil do mapa da fome

– Reconstruir Luz para Todos e programa de cisternas

– Avançar para renda básica universal

ENERGIA/COMBUSTÍVEIS E MINERAÇÃO

– Nova política de preços na Petrobras – abrasileirar preço dos combustíveis e ampliar produção de derivados

– Diversificação da matriz energética, aproveitando pré-sal

– Zerar emissão de gases do efeito estufa na matriz elétrica

– Aperfeiçoar padrão de regulação minerária e combater mineração ilegal na Amazônia

ESTATAIS E PRIVATIZAÇÃO

– Uso das estatais para o desenvolvimento econômico

– Fechamento das estatais ineficientes

– Não privatizar Petrobras

– Reverter privatização da Eletrobras

– Não privatizar Correios

GESTÃO PÚBLICA

– Recriar Ministério da Pesca

– Recriar Ministério do Planejamento

– Gestão da economia “com credibilidade, responsabilidade e previsibilidade”

INDÚSTRIA

– Promover reindustrialização em novas bases tecnológicas e ambientais

– Elevar taxa de investimentos públicos e privados e manter parque industrial no Brasil

– Fomento ao Complexo Industrial da Saúde

– Ênfase nas indústrias de software, defesa, telecomunicações e novas tecnologias

INFLAÇÃO

– Reduzir a inflação dos alimentos

– Baixar o preço do diesel e dos alimentos, remédios e outros produtos

INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

– Retomada de investimentos em infraestrutura e habitação

– Propor reforma urbana com investimentos em transporte público, habitação, saneamento básico e equipamentos sociais

– Novo programa de investimentos públicos em logística de transporte, social e urbana

– Estimular investimento privado no Brasil com concessões, crédito, parcerias e garantias

– Retomar obras paradas pelo governo Bolsonaro

– Criar um novo PAC (programa de aceleração do crescimento)

– Investimento em grandes obras públicas

– Garantir direito à água e universalizar saneamento básico

– Retomar o Minha Casa Minha Vida

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

– Atenção às micro e pequenas empresas, especialmente startups

– Criar programa “Empreende Brasil”,com crédito a juros baixos.

PREVIDÊNCIA, TRABALHO E RENDA

– Mudança do modelo previdenciário brasileiro

– Fazer mais concursos e reajustar salário de servidores federais

– Propor nova legislação trabalhista

– Reajuste do salário mínimo acima da inflação

– Bolsa-estudante para quem completar o ensino médio

– Expandir ensino técnico profissionalizante

– Ministério da Mulher com ações na saúde, trabalho e combate à violência

– Paridade de salário entre homens e mulheres

– Legislação para trabalho por aplicativos e home office

– Reestruturação sindical

TRIBUTAÇÃO

– Combater sonegação de impostos

– Não mexer na legislação sobre teto de ICMS

– Isenção do IR para quem ganha abaixo de R$ 5.000

– Manter benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus

– Tributar os super-ricos

– Simplificação de tributos

– Redução de tributos sobre consumo

– Desoneração de produtos com maior valor agregado

– Isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 mensais

TURISMO

– Retomar investimentos em infraestrutura turística e qualificação dos trabalhadores do setor