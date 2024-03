Lula diz que Petrobras tem que pensar nos 200 milhões de brasileiros e que mercado é dinossauro voraz

A declaração ocorre em meio a uma crise envolvendo a companhia. Na semana passada, a Petrobras anunciou queda no lucro da empresa

MARIANNA HOLANDA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira (11) que a Petrobras tem de pensar nos 200 milhões de brasileiros que são donos, sócios dela, não apenas acionistas.

O mandatário chamou ainda o mercado financeiro de “dinossauro voraz”, que quer tudo para ele.

A declaração ocorre em meio a uma crise envolvendo a companhia. Na semana passada, a Petrobras anunciou queda no lucro da empresa e não distribuiu todos os dividendos esperados aos acionistas, o que levou a um temor por pressão do Planalto sobre a companhia e desabou as ações na bolsa.

“O que eu acho é que a Petrobras, que é empresa em que o governo tem ascendência sobre ela, é importante ter em conta o seguinte: a Petrobras não é apenas uma empresa de pensar nos acionistas que investem nela, porque a Petrobras tem que pensar no investimento e pensar em 200 milhões de brasileiros que são donos dessa empresa ou sócios dessa empresa”, disse Lula, em entrevista ao SBT.

“Se eu for atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. Porque o mercado, vou contar uma coisa para vocês, mercado é um rinoceronte, dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele, nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome?”, disse.